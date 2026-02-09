Vorteilswelt
Nach elf Toten

Italiens Bergretter mahnen zu „größter Vorsicht“

Ausland
09.02.2026 13:26
Selbst für erfahrene Skifahrer ist derzeit laut Bergrettung schwer zu erkennen, wo es abseits ...
Selbst für erfahrene Skifahrer ist derzeit laut Bergrettung schwer zu erkennen, wo es abseits der Pisten sicher ist.(Bild: AFP/ODD ANDERSEN)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Nach einer Serie tödlicher Lawinenunglücke in Italiens Alpen ruft die Bergrettung zu „größter Vorsicht“ auf. Selbst für erfahrene Wintersportler sei es abseites der Pisten gefährlich, heißt es.

Innerhalb von sieben Tagen kamen nach Angaben der Bergrettung elf Menschen ums Leben. Allein am Samstag waren bei drei Lawinen vier Personen in der Lombardei und im Trentino ums Leben gekommen.

Das jüngste Opfer ist ein 70 Jahre alter Wanderer, der in der Nacht auf Montag in der Region Venetien tot aufgefunden wurde. Dort finden vom 6. bis 22. Februar Teile der Olympischen Winterspiele Mailand-Cortina in den Alpen statt. Nach Angaben der Rettungsdienste besteht derzeit entlang fast des gesamten Alpenbogens eine erhebliche Lawinengefahr. Frischer Schnee habe sich auf ältere, instabile Schichten gelegt, sodass bereits die Bewegung eines einzelnen Skifahrers eine Lawine auslösen könne.

Wintersportler werden ersucht, Touren zu verschieben
Unter diesen Bedingungen sei es selbst für erfahrene Skifahrer abseits der Pisten schwierig, sichere Routen zu erkennen, hieß es weiter. Die Bergretter riefen Wintersportler und Bergsteiger dazu auf, stets die übliche Notfallausrüstung mitzuführen. Zudem solle erwogen werden, Ausflüge zu verschieben, bis sich die Schneedecke auf natürliche Weise stabilisiert habe.

