Italiens Bergretter mahnen zu „größter Vorsicht“

Das jüngste Opfer ist ein 70 Jahre alter Wanderer, der in der Nacht auf Montag in der Region Venetien tot aufgefunden wurde. Dort finden vom 6. bis 22. Februar Teile der Olympischen Winterspiele Mailand-Cortina in den Alpen statt. Nach Angaben der Rettungsdienste besteht derzeit entlang fast des gesamten Alpenbogens eine erhebliche Lawinengefahr. Frischer Schnee habe sich auf ältere, instabile Schichten gelegt, sodass bereits die Bewegung eines einzelnen Skifahrers eine Lawine auslösen könne.