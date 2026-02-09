Ski Freestyle: Slopestyle-Finale ab 12:30 Uhr LIVE

Als Nachteil für sich selbst sieht sie das inzwischen nicht mehr. „Mittlerweile habe ich einen guten Namen in der Szene. Was Ausdruck und Style angeht, denke ich, bin ich eine von den Besten“, sagte die Vizeweltmeisterin von 2025 selbstbewusst. Das Wetter dürfte ebenfalls mitspielen, Sonnenschein ist angesagt. „Ich bin schon mehr eine Schönwetter-Skifahrerin.“ Im Finale wird sie sich mit Doppel-Weltmeisterin Mathilde Gremaud aus der Schweiz und nicht zuletzt Chinas Topstar Eileen Gu messen. Gremaud vor Gu lautete auch das Ergebnis in der Qualifikation.