Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Olympia im Ticker

Ski Freestyle: Slopestyle-Finale ab 12:30 Uhr LIVE

Olympia
09.02.2026 09:30
Lara Wolf
Lara Wolf(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Ski Freestyle bei den Olympischen Winterspielen: Das Slopestyle-Finale steht heute auf dem Programm – mit dabei ist Lara Wolf. Wir berichten live ab 12.30 Uhr, siehe Ticker unten.

0 Kommentare

Hier der Liveticker:

Mit der ersten Olympia-Finalteilnahme in der Tasche kann Ski-Freestylerin Lara Wolf in der Slopestyle-Entscheidung heute befreit auftricksen. „Ich habe so viel dafür getan und kann das jetzt genießen“, sagte die Tirolerin, nachdem sie die Qualifikation als Neunte gemeistert hatte. Genau für solche emotionalen Momente hatte die 25-Jährige ihr Karriereende von 2023 noch einmal widerrufen. „Ich bin glücklich und froh, dass ich da bin.“

Lara Wolf
Lara Wolf(Bild: GEPA)

  Im 12er-Finale möchte Wolf im Snowpark von Livigno noch einen drauflegen, weiß aber, dass ihre Tricks über Rails (Geländer) und Kicker (Schanzen) von Juroren beurteilt werden. „Es zählen Meinungen. Wenn es einem nicht gefällt, wirst du die Punkte einfach nicht kriegen. Es muss einfach vieles zusammenpassen.“ Die Topstars hätten diesbezüglich schon auch einen kleinen Bonus. „Bei uns merkt man schon, ob die Person einen Namen hat. Dann wird vielleicht einmal über kleine Fehler hinweggesehen.“

  Als Nachteil für sich selbst sieht sie das inzwischen nicht mehr. „Mittlerweile habe ich einen guten Namen in der Szene. Was Ausdruck und Style angeht, denke ich, bin ich eine von den Besten“, sagte die Vizeweltmeisterin von 2025 selbstbewusst. Das Wetter dürfte ebenfalls mitspielen, Sonnenschein ist angesagt. „Ich bin schon mehr eine Schönwetter-Skifahrerin.“ Im Finale wird sie sich mit Doppel-Weltmeisterin Mathilde Gremaud aus der Schweiz und nicht zuletzt Chinas Topstar Eileen Gu messen. Gremaud vor Gu lautete auch das Ergebnis in der Qualifikation.

Verrat 2.0
Gremaud, die mit Mountainbike-Downhillerin Valentina Höll liiert ist, musste sich zuletzt wie in einem schlechten Film vorgekommen sein. Denn ihr Trainer Misra Noto wechselte wenige Tage vor Olympia ins Lager ihrer größten Konkurrentin Eileen Gu. Pikant: Noto hatte die Schweizer mehrere Jahre lang betreut, ehe er vor den Olympischen Spielen 2022 in China schon einmal zu Gu gewechselt war. „Einmal, okay – ich brauchte drei Jahre, um das zu verdauen. Aber zweimal, das ist jetzt genug“, sagte Gremaud, die 2022 mit dem Olympiasieg vor Gu damals eine passende Antwort schaffte.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
Top-3

Gelesen

Olympia
Nach Horror-Sturz: Vonn am linken Bein operiert
274.750 mal gelesen
Lindsey Vonn
Steiermark
Tausende könnten jetzt ORF-Beitrag zurückfordern
257.719 mal gelesen
Seit 2024 zahlen alle Österreicher für den ORF eine Haushaltsabgabe.
Wirtschaft
Autobeben in Europa: Branchenriese zieht Reißleine
138.687 mal gelesen
Wegen der Drosselung der Entwicklungspläne für Elektroautos fielen in der zweiten Jahreshälfte ...
Mehr Olympia
Olympia im Ticker
Herren-Team-Kombi: Die Abfahrt jetzt LIVE
Olympia im Ticker
Ski Freestyle: Slopestyle-Finale ab 12:30 Uhr LIVE
Olympia im Ticker
Snowboard: Big-Air-Finale ab 19.30 Uhr LIVE
Olympia im Ticker
Eisschnelllauf-Damen: 1000 Meter ab 17.30 Uhr LIVE
Olympia im Ticker
Rodeln: Frauen-Einsitzer ab 17 Uhr LIVE
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf