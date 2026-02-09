Wie viel Vetomacht darf der Umweltschutz haben?

Eine Stimme für die Stimmlosen

Gleichzeitig wäre es zu einfach, den Umweltschutz auf Verzögerung zu reduzieren. Er soll sicherstellen, dass Natur, Gesundheit und Lebensraum nicht dem Zeitdruck von Politik und Wirtschaft geopfert werden. Denn Lärm, Abgase und Bodenversiegelung wirken oft schleichend, lange bevor der Schaden erkennbar wird. Außerdem gibt er jenen eine Stimme, die selbst keine haben; Fledermäuse wird man nicht in der Wahlkabine antreffen. Ist der Schutz von Natur und Gesundheit ein nicht mehr als angemessener Preis für Bauverzögerungen?