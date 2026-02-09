Vorteilswelt
Diskutieren Sie mit!

Wie viel Vetomacht darf der Umweltschutz haben?

Forum
09.02.2026 13:20
Der Bau des Lobautunnels verzögerte sich auch wegen zahlreicher Umwelteinsprüche.
Der Bau des Lobautunnels verzögerte sich auch wegen zahlreicher Umwelteinsprüche.
Porträt von Hannes Sommer
Von Hannes Sommer

Ohne Umweltschutz gäbe es vieles nicht mehr. Ohne Bauprojekte aber auch nicht. Genau zwischen diesen beiden Polen gerät in Österreich immer öfter etwas ins Stocken: geplante Vorhaben, genehmigte Projekte, jahrelange Verfahren. Wie viel Vetomacht darf der Umweltschutz also haben?

„Das ist Fledermausland!“ Mit solchen und ähnlichen Einsprüchen verzögern NGOs Infrastrukturprojekte in Österreich. Hier kann ein Projekt geplant, finanziert und politisch beschlossen sein und trotzdem jahrelang nicht beginnen. Umweltorganisationen haben dabei weitreichende Rechte: Sie dürfen Einspruch erheben, Akten einsehen und Verfahren in die Länge ziehen. Am Ende werden viele Einsprüche abgewiesen und es wird dennoch gebaut, aber Zeit und Geld sind ins Land gegangen. Vor allem der Lobautunnel hat sich als prominentes Beispiel für solche Verzögerungen ins öffentliche Gedächtnis eingegraben. Wird hier mehr blockiert als geschützt?

Aus die Fledermaus: Wegen eines möglichen Vorkommens der geflatterten Gesellen soll der geplante ...
Aus die Fledermaus: Wegen eines möglichen Vorkommens der geflatterten Gesellen soll der geplante Ausbau eines Wissenschafts- und Technologiepark in Klagenfurt doch eine UVP benötigen.

Eine Stimme für die Stimmlosen
Gleichzeitig wäre es zu einfach, den Umweltschutz auf Verzögerung zu reduzieren. Er soll sicherstellen, dass Natur, Gesundheit und Lebensraum nicht dem Zeitdruck von Politik und Wirtschaft geopfert werden. Denn Lärm, Abgase und Bodenversiegelung wirken oft schleichend, lange bevor der Schaden erkennbar wird. Außerdem gibt er jenen eine Stimme, die selbst keine haben; Fledermäuse wird man nicht in der Wahlkabine antreffen. Ist der Schutz von Natur und Gesundheit ein nicht mehr als angemessener Preis für Bauverzögerungen?

Ihre Meinung ist gefragt!
Haben Umweltorganisationen zu großen Einfluss auf Projekte? Haben Sie selbst schon Verzögerungen erlebt, die Sie für absurd hielten oder Einsprüche, die absolut notwendig waren? Wo würden Sie die Grenze ziehen zwischen Schutz und Blockade? Schreiben Sie uns Ihre Meinung in die Kommentare!

