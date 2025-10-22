Föhnsturm bringt 22 Grad, dann kommt Wettersturz

Bis zu 22 Grad und ein paar Sonnenstunden erwarten uns dann noch am Donnerstag. Zuerst bläst der Föhnsturm in den Bergen, später zieht der stürmische Westwind auch ins Flachland über. Am Abend sind dann Böen mit bis zu 100 km/h möglich, auch im Süden ist bis in die Nacht hinein mit Sturm zu rechnen. Gleichzeitig breitet sich der Regen von Vorarlberg bis Kärnten und Oberösterreich aus. In der Nacht kühlt es deutlich ab, mit Temperaturen bis zu neun Grad.