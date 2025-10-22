Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Kaltfront im Anmarsch

Föhnsturm bringt 22 Grad, dann kommt Wettersturz

Wetter
22.10.2025 08:59
Am Donnerstag können Sturmböen bis zu 100 km/h auftreten.
Am Donnerstag können Sturmböen bis zu 100 km/h auftreten.(Bild: Birbaumer Christof)

Vermutlich ein letztes Mal zeigt sich der Oktober von seiner milden Seite – im Osten und Süden sind kurz vor dem Wochenende bis zu 22 Grad (!) möglich. Doch die Wärme durch den Föhnsturm hält nicht lange: Eine kräftige Kaltfront bringt ab Samstag Sturmböen bis zu 100 km/h, Regen und winterliche Temperaturen.

0 Kommentare

Der heutige Mittwoch zeigt sich noch von seiner gemischten Seite. Es gibt Nebel, Hochnebel und viele Wolken, zwischendurch aber auch sonnige Abschnitte – vor allem im Osten und Süden kann sich die Sonne zeitweise durchsetzen. In Vorarlberg und Nordtirol regnet es stellenweise, sonst bleibt es meist ruhig. Dennoch ist es für Ende Oktober weiterhin mild, mit elf bis knapp 20 Grad, am wärmsten bleibt es in Wien.

Bis zu 22 Grad und ein paar Sonnenstunden erwarten uns dann noch am Donnerstag. Zuerst bläst der Föhnsturm in den Bergen, später zieht der stürmische Westwind auch ins Flachland über. Am Abend sind dann Böen mit bis zu 100 km/h möglich, auch im Süden ist bis in die Nacht hinein mit Sturm zu rechnen. Gleichzeitig breitet sich der Regen von Vorarlberg bis Kärnten und Oberösterreich aus. In der Nacht kühlt es deutlich ab, mit Temperaturen bis zu neun Grad.

Österreich
Symbol bedeckt
10° / 17°
9 km/h
00:06 h
45 %
Symbol stark bewölkt
10° / 17°
14 km/h
03:07 h
50 %
Symbol stark bewölkt
10° / 20°
11 km/h
03:02 h
65 %
Symbol einzelne Regenschauer
9° / 13°
28 km/h
02:35 h
65 %
Symbol einzelne Regenschauer
8° / 13°
10 km/h
02:46 h
65 %
Symbol wolkig
6° / 14°
12 km/h
06:22 h
55 %
Symbol wolkig
7° / 11°
22 km/h
04:40 h
50 %
Symbol einzelne Regenschauer
6° / 8°
23 km/h
02:11 h
75 %
Symbol stark bewölkt
7° / 12°
21 km/h
03:58 h
65 %
Symbol wolkig
6° / 14°
8 km/h
05:37 h
20 %
Wien
Symbol bedeckt
5° / 15°
5 km/h
00:02 h
45 %
Symbol stark bewölkt
7° / 13°
7 km/h
01:50 h
50 %
Symbol leichter Regen
7° / 16°
8 km/h
01:35 h
65 %
Symbol stark bewölkt
8° / 11°
36 km/h
02:36 h
50 %
Symbol stark bewölkt
6° / 12°
18 km/h
03:55 h
60 %
Symbol wolkig
4° / 12°
18 km/h
06:42 h
55 %
Symbol wolkig
5° / 11°
29 km/h
04:53 h
50 %
Symbol leichter Regen
5° / 8°
30 km/h
00:31 h
90 %
Symbol stark bewölkt
6° / 11°
24 km/h
03:53 h
50 %
Symbol wolkig
3° / 13°
9 km/h
04:32 h
20 %
St. Pölten
Symbol bedeckt
9° / 18°
10 km/h
00:28 h
55 %
Symbol wolkig
11° / 18°
19 km/h
04:30 h
45 %
Symbol stark bewölkt
9° / 21°
22 km/h
04:08 h
65 %
Symbol bedeckt
8° / 14°
21 km/h
02:11 h
55 %
Symbol stark bewölkt
5° / 13°
7 km/h
03:29 h
50 %
Symbol heiter
4° / 14°
5 km/h
08:20 h
65 %
Symbol wolkig
6° / 12°
19 km/h
05:15 h
50 %
Symbol Regen
4° / 9°
13 km/h
01:28 h
80 %
Symbol wolkig
7° / 13°
24 km/h
05:23 h
50 %
Symbol wolkig
2° / 15°
6 km/h
05:49 h
25 %
Eisenstadt
Symbol bedeckt
8° / 16°
5 km/h
00:34 h
50 %
Symbol bedeckt
7° / 13°
3 km/h
01:52 h
50 %
Symbol starke Regenschauer
8° / 16°
6 km/h
01:50 h
70 %
Symbol leichter Regen
8° / 11°
22 km/h
01:25 h
75 %
Symbol einzelne Regenschauer
5° / 12°
7 km/h
04:38 h
80 %
Symbol leichter Regen
4° / 11°
5 km/h
02:45 h
65 %
Symbol einzelne Regenschauer
5° / 10°
18 km/h
03:29 h
70 %
Symbol leichter Regen
6° / 7°
16 km/h
00:06 h
90 %
Symbol stark bewölkt
5° / 11°
15 km/h
02:18 h
55 %
Symbol stark bewölkt
1° / 11°
2 km/h
03:25 h
10 %
Linz
Symbol bedeckt
6° / 15°
2 km/h
00:00 h
50 %
Symbol stark bewölkt
8° / 16°
4 km/h
04:03 h
50 %
Symbol einzelne Regenschauer
7° / 18°
4 km/h
02:36 h
70 %
Symbol stark bewölkt
7° / 15°
5 km/h
02:21 h
55 %
Symbol heiter
1° / 13°
3 km/h
08:34 h
50 %
Symbol heiter
1° / 14°
4 km/h
08:56 h
65 %
Symbol heiter
3° / 12°
7 km/h
08:09 h
50 %
Symbol stark bewölkt
2° / 13°
5 km/h
02:23 h
50 %
Symbol heiter
2° / 14°
7 km/h
08:33 h
50 %
Symbol heiter
0° / 14°
3 km/h
07:52 h
15 %
Graz
Symbol bedeckt
7° / 14°
3 km/h
00:00 h
55 %
Symbol stark bewölkt
10° / 17°
5 km/h
03:23 h
50 %
Symbol Regen
8° / 16°
6 km/h
01:30 h
75 %
Symbol einzelne Regenschauer
6° / 12°
6 km/h
03:44 h
65 %
Symbol heiter
1° / 13°
5 km/h
07:45 h
50 %
Symbol wolkig
2° / 12°
4 km/h
07:20 h
60 %
Symbol wolkig
4° / 11°
5 km/h
05:06 h
50 %
Symbol wolkig
1° / 11°
5 km/h
04:40 h
50 %
Symbol wolkig
1° / 12°
5 km/h
06:40 h
50 %
Symbol wolkig
-1° / 11°
4 km/h
06:45 h
10 %
Klagenfurt
Symbol bedeckt
9° / 19°
4 km/h
01:01 h
50 %
Symbol bedeckt
7° / 15°
7 km/h
02:00 h
55 %
Symbol starker Regen
9° / 16°
8 km/h
01:03 h
65 %
Symbol leichter Regen
8° / 11°
24 km/h
01:58 h
70 %
Symbol einzelne Regenschauer
3° / 11°
10 km/h
02:15 h
70 %
Symbol einzelne Regenschauer
3° / 11°
8 km/h
03:08 h
60 %
Symbol einzelne Regenschauer
4° / 9°
13 km/h
02:11 h
70 %
Symbol Regen
5° / 6°
21 km/h
00:06 h
> 95 %
Symbol stark bewölkt
4° / 11°
11 km/h
04:31 h
60 %
Symbol wolkig
-0° / 12°
5 km/h
06:48 h
< 5 %
Salzburg
Symbol bedeckt
8° / 19°
17 km/h
00:49 h
50 %
Symbol leichter Regen
8° / 16°
12 km/h
01:29 h
65 %
Symbol starker Regen
10° / 17°
31 km/h
00:51 h
65 %
Symbol wolkig
6° / 11°
18 km/h
05:10 h
60 %
Symbol leichter Regen
1° / 9°
10 km/h
02:19 h
60 %
Symbol einzelne Regenschauer
2° / 10°
6 km/h
04:58 h
55 %
Symbol bedeckt
2° / 8°
7 km/h
00:14 h
60 %
Symbol Regen
3° / 7°
12 km/h
00:49 h
85 %
Symbol wolkig
-0° / 10°
4 km/h
06:25 h
50 %
Symbol wolkig
-3° / 12°
5 km/h
07:12 h
< 5 %
Innsbruck
Symbol bedeckt
8° / 15°
9 km/h
00:23 h
50 %
Symbol starker Regen
10° / 12°
10 km/h
00:08 h
75 %
Symbol starker Regen
11° / 13°
18 km/h
00:12 h
90 %
Symbol Regen
5° / 7°
22 km/h
03:15 h
> 95 %
Symbol Regen
4° / 7°
14 km/h
02:36 h
> 95 %
Symbol Regen
4° / 5°
12 km/h
02:15 h
> 95 %
Symbol Regen
2° / 4°
16 km/h
00:01 h
> 95 %
Symbol Regen
2° / 5°
17 km/h
00:33 h
> 95 %
Symbol heiter
0° / 8°
8 km/h
09:20 h
50 %
Symbol wolkig
0° / 10°
6 km/h
07:12 h
< 5 %
Bregenz
Wetterdaten:

Der Freitag bringt einen Mix aus Wolken, Sonne und ein paar Regenschauern. Auf den Bergen wird es vielerorts winterlich, am Nachmittag zeigt sich allerdings auch die Sonne öfter. Es bleibt aber windig, stellenweise mit stürmischen Böen – besonders vom Flachgau bis ins Nordburgenland. Die Temperaturen liegen zwischen fünf und 16 Grad.

Winterlichte Temperaturen erwarten uns dann am Samstag mit höchstens 13 Grad. Immer wieder ziehen dichte Wolken und kurze Regenschauer auf, oberhalb von etwa 1100 Metern fällt sogar Schnee. Zwischendurch kann sich aber immer wieder die Sonne zeigen.

Am Sonntag, dem Nationalfeiertag, geht es zunächst teils sonnig, teils nebelig los. Von Westen her ziehen im Tagesverlauf aber erneut dichte Schauer auf. Die Schneefallgrenze sinkt langsam gegen 1000 Meter. Der Wind bleibt kräftig, die Temperaturen gehen weiter zurück – von West nach Ost werden nur noch vier bis 14 Grad erreicht.

Porträt von Irina Stöckl
Irina Stöckl
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Die Digitalisierung macht auch vor Führerscheinen nicht Halt. Bis 2030 soll die Fahrberechtigung ...
Neue Regeln abgesegnet
Führerschein am Handy und EU-weite Fahrverbote
Ukraine laden in einer Notunterkunft ihre Handys auf. Die Stromversorgung in ihren Wohngebäuden ...
Ukraine-Krieg
Russischer Angriff: Hunderttausende ohne Strom
Laut einer aktuellen Umfrage sind viele Deutsche wegen Drohnensichtungen besorgt, die Mehrheit ...
Deutsche Erhebung:
Zwei Drittel der Befragten wegen Drohnen besorgt
Kilauea-Ausbruch
Lavafontänen höher als das Empire State Building
Zieht Israels Armee sich doch nicht zurück, sondern bald wieder in den Krieg? Die Vorwürfe gegen ...
Kehrt Krieg zurück?
Leichen-Streit: Israel und Trump drohen der Hamas
Newsletter
Top-3

Gelesen

Gewinnspiele
Sichern Sie sich Ihre Gratis-Jahresvignette 2026!
144.345 mal gelesen
Holen Sie sich eine von 1000 feuerroten Pkw-Vignetten!
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
92.860 mal gelesen
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Wien
Stauchaos auf Tangente: „Noch nie so was erlebt“
92.461 mal gelesen
Wer die Tangente kennt, ist Stau gewohnt – aber nicht in dem Ausmaß und schon gar nicht an einem ...
Mehr Wetter
Wirbelsturm in Paris
Video zeigt: Kräne fielen wie Dominosteine
Goldener Herbst vorbei
Sturmtief sorgt für Abkühlung in ganz Österreich
Wiederaufbau
Nach der Flut: Kraftwerk ist wieder am Netz
So wird das Wochenende
Launischer Herbst: Sonne und Regen im Dauerwechsel
Auch Schnee in Sicht
Sonne meldet sich am Wochenende wieder zurück
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf