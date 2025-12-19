Vorteilswelt
Ärger in Gröden

„Dummer Fehler“: Kriechmayr schimpft im Zielraum

Ski Alpin
19.12.2025 12:46
Vincent Kriechmayr ärgerte sich im Ziel.
Vincent Kriechmayr ärgerte sich im Ziel.(Bild: GEPA)

Kurz nach seiner Zieleinfahrt ließ Vincent Kriechmayr seinen Emotionen freien Lauf. Ein „dummer Fehler“ kostete unserer ÖSV-Hoffnung beim Super-G in Gröden am Freitag einen Spitzenplatz.

0 Kommentare

„Nicht gut“, analysierte Kriechmayr seine Fahrt im ORF-Interview. Ein Patzer bei den Kamelbuckeln sorgte für Ärger beim Oberösterreicher. „Ich war zu gerade, dann nimmst du kein Tempo mit.“

Es sei ein „dummer Fehler“ gewesen, so Kriechmayr. „Zum zweiten Mal in meiner Karriere ist mir das jetzt schon hier passiert.“

Volle Attacke am Samstag
Nach der Enttäuschung am Donnerstag gab’s erneut keinen Stockerlplatz für den ÖSV-Star. Bei der Abfahrt am Samstag verspricht er nun volle Attacke: „Ich werde mein letztes Hemd riskieren!“

