„Dummer Fehler“: Kriechmayr schimpft im Zielraum

LIVE: Sensationsmann vorne, es bleibt spannend!
Super-G in Gröden
Kurz nach seiner Zieleinfahrt ließ Vincent Kriechmayr seinen Emotionen freien Lauf. Ein „dummer Fehler“ kostete unserer ÖSV-Hoffnung beim Super-G in Gröden am Freitag einen Spitzenplatz.
„Nicht gut“, analysierte Kriechmayr seine Fahrt im ORF-Interview. Ein Patzer bei den Kamelbuckeln sorgte für Ärger beim Oberösterreicher. „Ich war zu gerade, dann nimmst du kein Tempo mit.“
Es sei ein „dummer Fehler“ gewesen, so Kriechmayr. „Zum zweiten Mal in meiner Karriere ist mir das jetzt schon hier passiert.“
Volle Attacke am Samstag
Nach der Enttäuschung am Donnerstag gab’s erneut keinen Stockerlplatz für den ÖSV-Star. Bei der Abfahrt am Samstag verspricht er nun volle Attacke: „Ich werde mein letztes Hemd riskieren!“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.