Warmes Wetter in Bergen brachte Tälern den Nebel

So hatte es am Dienstag in Bad Gastein mit 13 Grad Celsius und auf der Schmittenhöhe auf 2000 Metern Seehöhe mit sechs Grad viel zu hohe Temperaturen für Dezember. In der Stadt Salzburg war die Sonne allerdings seit Tagen nicht mehr zu sehen – von Teilen des Flachgaus und einigen Gebirgstälern ganz zu schweigen.