Schnee, Sonne? So wird das vierte Adventwochenende

Der vierte Advent steht vor der Tür – Weihnachten ist nicht mehr weit: Wie wird das Wetter am Wochenende? Kommt der – für viele heiß ersehnte – Schnee? Oder bleibt es weiterhin sonnig und mild. Das sind die Aussichten.
Die einen genießen die milden Temperaturen und die Sonnenstrahlen, die anderen hoffen endlich auf eine gehörige Portion Schnee. Erstere werden auch am kommenden Wochenende auf ihre Kosten kommen – weiße Pracht ist – zumindest bis Weihnachten – vorerst keine in Sicht.
Sonnig und mild am Freitag
Der Freitag begann in Tirol verbreitet sonnig, letzte Nebelfelder in einigen Regionen lösten sich auf. Am Vormittag soll es im ganzen Land noch ungetrübt sonnig und mit schwacher Föhnunterstützung weiterhin recht mild sein, heißt es von der GeoSphere Austria. „Am Nachmittag ziehen hohe Wolkenfelder übers Oberland und das Außerfern, sonst bleibt der Himmel wolkenlos oder höchstens locker bewölkt“, so die Experten weiter. Zweistellige Plusgrade sind da und dort jedenfalls möglich.
Trocken geht es auch durchs Wochenende
Ähnlich präsentiert sich auch der Samstag. Zeitweise ziehen laut GeoSphere hohe Wolkenfelder über das Oberland, das Außerfern und den Tiroler Zentralraum. Sonst sei der Himmel meist locker bewölkt oder sogar wolkenlos – es bleibe unverändert leicht föhnig und mild. Die Tiefstwerte liegen bei minus 5 bis 0 Grad, die Höchstwerte zwischen 3 und 8 Grad.
Keine großartige Wetteränderung auch am Sonntag – mäßiger Südföhn, Mischung aus Sonnenschein und hohen Wolken in Nordtirol. „Auch in Osttirol geht es freundlich durch den Tag, hier bleibt es aber kühler“, prognostizieren die Experten der GeoSphere Austria weiter.
Auch zu Beginn der neuen Woche ist kein Schnee in Sicht. Ob sich das bis Weihnachten noch ändert?
