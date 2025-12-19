Schnee, Sonne? So wird das vierte Adventwochenende

Sonnig und mild am Freitag

Der Freitag begann in Tirol verbreitet sonnig, letzte Nebelfelder in einigen Regionen lösten sich auf. Am Vormittag soll es im ganzen Land noch ungetrübt sonnig und mit schwacher Föhnunterstützung weiterhin recht mild sein, heißt es von der GeoSphere Austria. „Am Nachmittag ziehen hohe Wolkenfelder übers Oberland und das Außerfern, sonst bleibt der Himmel wolkenlos oder höchstens locker bewölkt“, so die Experten weiter. Zweistellige Plusgrade sind da und dort jedenfalls möglich.