Die Steirer dürfen auf weiße Weihnachten hoffen

Schneefälle von Graz südwärts

Diese Kombination sorgt eben dafür, dass am Heiligen Abend Niederschlag einsetzt. „Und dieser wird im Laufe des Tages in Schneefall übergehen – die Schneefallgrenze dürfte bei rund 600 Metern liegen.“ Am 25. Dezember dürfte diese weiter sinken. Wie viel Niederschlag kommen wird, ist allerdings noch unsicher. Vom Grazer Bergland südwärts sind jedenfalls bis in die Niederungen Schneefälle möglich. „Von der Koralpe bis zum Semmering dürfte es ab 700 Metern schneien“, prognostiziert Zimmermann.