Die Steirer dürfen auf weiße Weihnachten hoffen

Nächste Woche stellt sich das Wetter um, es wird winterlich. Spätestens am 25. Dezember kann es bis in tiefe Lagen schneien. Gibt es endlich wieder weiße Weihnachten auch im Süden und in Graz?
Grau und Grün: Vor allem in den südlicheren Landesteilen ist dies in der Steiermark die gängigste Farbkombination zu den Festtagen. Nicht nur viele Kinder sehnen sich richtiggehend, endlich wieder – oder erstmals überhaupt – weiße Weihnachten zu erleben.
„Aber heuer stehen die Chancen auf eine weiße Bescherung gerade in der Steiermark gar nicht so schlecht“, lächelt Meteorologe Nikolas Zimmermann von Ubimet. Ziemlich genau am 24. Dezember wird sich das Wetter nämlich umstellen. „Bis dahin bleibt’s unverändert – oben meist sonnig und unten nebelig. Aber dann kommt kühlere Luft aus Nordosten, und gleichzeitig trifft ein Tief aus dem Süden bei uns ein.
Schneefälle von Graz südwärts
Diese Kombination sorgt eben dafür, dass am Heiligen Abend Niederschlag einsetzt. „Und dieser wird im Laufe des Tages in Schneefall übergehen – die Schneefallgrenze dürfte bei rund 600 Metern liegen.“ Am 25. Dezember dürfte diese weiter sinken. Wie viel Niederschlag kommen wird, ist allerdings noch unsicher. Vom Grazer Bergland südwärts sind jedenfalls bis in die Niederungen Schneefälle möglich. „Von der Koralpe bis zum Semmering dürfte es ab 700 Metern schneien“, prognostiziert Zimmermann.
Der Experte sagt aber auch: „Noch ist die Streuung der Wettermodelle sehr groß. Einige zeigen nur Spuren von Schnee – andere prognostizieren wiederum ergiebigere Mengen. Sicher scheint nur, dass es von den Niederen Tauern in Richtung Norden eher trocken bleiben wird.“ Zumindest die passenden Temperaturen für die (Kunst-)Schneeproduktion wird’s aber geben.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.