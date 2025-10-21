Aushilfe gefunden! Neuer VSV-Verteidiger ist da

Der verletzungsbedingte Ausfall von Alex Wall hat den VSV hart getroffen. Der gestandene ICE-Verteidiger soll nach „Krone“-Infos mit einem Rippenbruch bis zu acht Wochen fehlen. Zuerst hieß es zwar, noch der Klub wolle aus finanzielle Gründen keinen Ersatz verpflichten – nun haben die Villacher aber doch eine kostengünstige Lösung gefunden.