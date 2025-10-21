Museums-Chef: Fürchte, Louvre-Schatz wird zerstört

„Das hat sich kein Mensch vorstellen können“ – selbst Alfred Weidinger, Geschäftsführer der OÖ Landes-Kultur GmbH und damit oberster Museumschef in Oberösterreich, muss den Louvre-Knackern widerwillig Anerkennung zollen: „Auf die Idee, mit einer Hebebühne einfach hinaufzufahren, während gerade das Louvre geöffnet wird und das Wachpersonal erst in die Gänge kommen muss, ist schlichtweg genial. Diese Präzision des Ablaufs ist wirklich beeindruckend. Das müssen absolute Top-Profis gewesen sein. Umso mehr hat es mich gewundert, dass die Täter auf der Flucht eine Krone verloren haben.“