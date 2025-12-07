Vorteilswelt
Das sagen Gastronomen

Darf man ohne Konsum beim Wirten aufs Klo gehen?

Oberösterreich
07.12.2025 11:20
Der Gang zur Toilette ist schon oft kostenpflichtig – weil die Reinigung teuer ist.
Der Gang zur Toilette ist schon oft kostenpflichtig – weil die Reinigung teuer ist.(Bild: Andreas Tröster)

Weil gerade zur Weihnachtszeit die vielen „Klo-Touristen“ so nerven, kann man bei einem Salzburger Gastronomen nur mehr mit einem Geheimcode aufs WC gehen. Wie sehen Oberösterreichs Wirte diesen Vorstoß?

„Mann kann es auch übertreiben“, sagt Brigitte Grampelhuber zu den Plänen eines Salzburger Wirten. Der Gastronom wurde von „Klo-Touristen“ regelrecht überrannt und hat nun vor seinen Toilettenanlagen einen Zahlencode angebracht, den nur Gäste kennen. Das soll verhindern, dass Passanten das „stille Örtchen“ nutzen, ohne bei ihm zu konsumieren.

Oberösterreich

Das sagen Gastronomen
Darf man ohne Konsum beim Wirten aufs Klo gehen?
