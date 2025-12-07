Darf man ohne Konsum beim Wirten aufs Klo gehen?

„Mann kann es auch übertreiben“, sagt Brigitte Grampelhuber zu den Plänen eines Salzburger Wirten. Der Gastronom wurde von „Klo-Touristen“ regelrecht überrannt und hat nun vor seinen Toilettenanlagen einen Zahlencode angebracht, den nur Gäste kennen. Das soll verhindern, dass Passanten das „stille Örtchen“ nutzen, ohne bei ihm zu konsumieren.