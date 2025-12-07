Vorteilswelt
Mopedauto gestoppt

Lenker (15) betrunken und Freund lag im Kofferraum

Chronik
07.12.2025 13:00
Mopedautos dürfen auch schon 15-Jährige lenken, wenn sie einen Mopedführerschein besitzen.
Mopedautos dürfen auch schon 15-Jährige lenken, wenn sie einen Mopedführerschein besitzen.(Bild: Andi Schiel)

„Da liegt ja einer im Kofferraum“ – vermutlich mussten sich Polizisten im Mühlviertel (OÖ) das Lachen verkneifen, als sie ein Mopedauto stoppten. Denn es war so überfüllt mit Teenagern, dass jede „Lademöglichkeit“ genutzt wurde. Und der erst 15-jährige Lenker war zu allem Überfluss alkoholisiert.

In St. Georgen an der Gusen holten die Beamten das Mopedauto zur routinemäßigen Lenker- und Fahrzeugkontrolle an den Fahrbahnrand. Am Steuer saß ein 15-jähriger Bursch aus einem Nachbarort. Und er hatte sein Auto bis auf den letzten Platz mit Freunden vollgepackt.

Mopedauto

Ein Mopedauto darf maximal 45 km/h schnell sein, acht PS Leistung aufweisen und ein Leergewicht von 425 Kilo nicht überschreiten. Es hat bis zu zwei Sitze und darf ab dem 15. Lebensjahr gelenkt werden, wenn der Lenker einen Führerschein der Klasse AM (Mopedführerschein) oder höher besitzt. Ein rotes Kennzeichen ist montiert.

Strenge Alkoholgrenze
Es waren drei weitere Burschen im Alter von 13, 15 und 16 Jahren, die aber nicht alle auf Sitzplätzen Platz gefunden hatten. Deshalb hatte sich einer in den kleinen Kofferraum des Mini-Autos gequetscht. Offenbar hatten die Freunde auch etwas mehr getrunken und vor allem der Lenker hatte verdächtige Symptome.

Der Alkotest ergab 0,64 Promille. Die Grenze bei Unter 20-Jährigen, die ein Mopedauto lenken, liegt bei 0,1 Promille. Dem 15-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt und der Fahrzeugschlüssel vorläufig abgenommen. Anzeigen an die Bezirkshauptmannschaft Perg erfolgen.

