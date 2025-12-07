Lenker (15) betrunken und Freund lag im Kofferraum

Strenge Alkoholgrenze

Es waren drei weitere Burschen im Alter von 13, 15 und 16 Jahren, die aber nicht alle auf Sitzplätzen Platz gefunden hatten. Deshalb hatte sich einer in den kleinen Kofferraum des Mini-Autos gequetscht. Offenbar hatten die Freunde auch etwas mehr getrunken und vor allem der Lenker hatte verdächtige Symptome.