Schmid: „So haben wir uns nicht mehr verdient“

Der TSV Hartberg hat dem LASK den ersten Punkteverlust in der zweiten Amtszeit von Coach Dietmar Kühbauer in der Fußball-Bundesliga zugefügt. Die Steirer trotzten am Samstag daheim den Linzern in einer umkämpften Partie mit zwei Platzverweisen ein 2:2 ab. Hier die Stimmen zum Spiel.
Manfred Schmid (Hartberg-Trainer): „Es war eine einzige Zitterpartie. Es waren zwei unterschiedliche Hälften. Erste Hälfte haben wir das Spiel kontrolliert und den LASK immer wieder vor Aufgaben gestellt. Zweite Hälfte haben wir mit einem Mann mehr nicht mutig genug nach vorne gespielt. Da war mehr drinnen. Aber mit dieser zweiten Halbzeit haben wir uns nicht mehr verdient. Der LASK hat sich den Punkt verdient.“
Dietmar Kühbauer (LASK-Trainer): „In den ersten 20 Minuten dürften wir noch in Linz gewesen sein. Danach haben wir das Spiel in unsere Richtung gebracht und haben auch in Unterzahl viele Möglichkeiten vorgefunden. Es wäre hart gewesen, wenn wir heute nichts mitgenommen hätten. Das X ist zu wenig, wir hätten uns den Sieg klar verdient. Wenn wir keinen Punkt mitgenommen hätten, hätte ich die Welt nicht mehr verstanden.“
Elias Havel (Hartberg-Stürmer): „Wir haben eine super erste Hälfte gespielt und müssen es mit einem Mann mehr dann besser machen. Im Endeffekt geht das Unentschieden so in Ordnung. Ein dreckiger Sieg wäre schön gewesen. Wir müssen analysieren, warum wir in der zweiten Halbzeit nicht so giftig waren.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.