2:2 gegen den LASK

Schmid: „So haben wir uns nicht mehr verdient“

Bundesliga
06.12.2025 20:06
Manfred Schmid
Manfred Schmid(Bild: GEPA pictures)

Der TSV Hartberg hat dem LASK den ersten Punkteverlust in der zweiten Amtszeit von Coach Dietmar Kühbauer in der Fußball-Bundesliga zugefügt. Die Steirer trotzten am Samstag daheim den Linzern in einer umkämpften Partie mit zwei Platzverweisen ein 2:2 ab. Hier die Stimmen zum Spiel.

Manfred Schmid (Hartberg-Trainer): „Es war eine einzige Zitterpartie. Es waren zwei unterschiedliche Hälften. Erste Hälfte haben wir das Spiel kontrolliert und den LASK immer wieder vor Aufgaben gestellt. Zweite Hälfte haben wir mit einem Mann mehr nicht mutig genug nach vorne gespielt. Da war mehr drinnen. Aber mit dieser zweiten Halbzeit haben wir uns nicht mehr verdient. Der LASK hat sich den Punkt verdient.“

Dietmar Kühbauer (LASK-Trainer): „In den ersten 20 Minuten dürften wir noch in Linz gewesen sein. Danach haben wir das Spiel in unsere Richtung gebracht und haben auch in Unterzahl viele Möglichkeiten vorgefunden. Es wäre hart gewesen, wenn wir heute nichts mitgenommen hätten. Das X ist zu wenig, wir hätten uns den Sieg klar verdient. Wenn wir keinen Punkt mitgenommen hätten, hätte ich die Welt nicht mehr verstanden.“

Elias Havel (Hartberg-Stürmer): „Wir haben eine super erste Hälfte gespielt und müssen es mit einem Mann mehr dann besser machen. Im Endeffekt geht das Unentschieden so in Ordnung. Ein dreckiger Sieg wäre schön gewesen. Wir müssen analysieren, warum wir in der zweiten Halbzeit nicht so giftig waren.“

