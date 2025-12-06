Schmid: „So haben wir uns nicht mehr verdient“

Dietmar Kühbauer (LASK-Trainer): „In den ersten 20 Minuten dürften wir noch in Linz gewesen sein. Danach haben wir das Spiel in unsere Richtung gebracht und haben auch in Unterzahl viele Möglichkeiten vorgefunden. Es wäre hart gewesen, wenn wir heute nichts mitgenommen hätten. Das X ist zu wenig, wir hätten uns den Sieg klar verdient. Wenn wir keinen Punkt mitgenommen hätten, hätte ich die Welt nicht mehr verstanden.“