Kein Zutritt: Erneut Rassismus-Vorwurf gegen Disco

Eine Freundesgruppe wollte in Oberösterreich gemeinsam einen Geburtstag feiern. Doch die Vorfreude war schnell dahin. Denn die Disco, in die sie wollten, verweigerte ihnen den Zutritt. Nun stellt sich die Frage: Waren die dunkle Hautfarbe und ein Bart der Grund für die Ablehnung?
Fünf Freunde – zwei Frauen und drei Männer – wollten am vergangenen Wochenende gemeinsam Geburtstag feiern. Stattfinden sollte die Party in einer Disco im Bezirk Eferding – geworden ist daraus allerdings nichts.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.