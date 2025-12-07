Kein Zutritt: Erneut Rassismus-Vorwurf gegen Disco

Eine Freundesgruppe wollte in Oberösterreich gemeinsam einen Geburtstag feiern. Doch die Vorfreude war schnell dahin. Denn die Disco, in die sie wollten, verweigerte ihnen den Zutritt. Nun stellt sich die Frage: Waren die dunkle Hautfarbe und ein Bart der Grund für die Ablehnung?