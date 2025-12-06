Polizisten wurden auf brennendes Haus aufmerksam

Aufmerksame Polizisten wurden während ihres Streifendienstes in Pichl bei Wels auf eine große Rauchsäule aufmerksam. Sie alarmierten sofort die Feuerwehr, welche die Flammen relativ rasch unter Kontrolle bringen konnten. Die Bewohner waren zu diesem Zeitpunkt nicht zu Hause, wurden von ihren Nachbarn angerufen.
Während des Streifendienstes nahm die Polizeistreife aus Krenglbach im Ortsgebiet von Pichl bei Wels am Samstag gegen 15.30 Uhr eine große Rauchsäule über den Häusern der Ortschaft Schalbach wahr. Die Beamten fuhren näher und bemerkten, dass die Holzfassade eines Wohnhauses in Flammen stand. Sofort wurde die Feuerwehr aktiviert. Die Bewohner des Hauses waren nicht vor Ort und das Haus war versperrt.
Hund starb in Flammen
Nachdem Nachbarn die Bewohner telefonisch erreichen konnten, kamen diese umgehend nach Hause. Mehrere Feuerwehren kamen zur Brandbekämpfung und konnten gegen 17 Uhr Brandaus geben. Der Wintergarten des Hauses wurde komplett zerstört und die Holzfassade des Hauses wurde schwer beschädigt.
Eine genaue Brandursache konnte noch nicht festgestellt werden, den Ausgang dürfte der Brand jedoch im Bereich des Wintergartens genommen haben. Weitere Ermittlungen sind erforderlich. Ein Hund soll in den Flammen gestorben sein, zwei Katzen konnten gerettet werden.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.