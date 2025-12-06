Vorteilswelt
Niemand zuhause

Polizisten wurden auf brennendes Haus aufmerksam

Oberösterreich
06.12.2025 19:00
Der Wintergarten wurde völlig zerstört.
Der Wintergarten wurde völlig zerstört.(Bild: Matthias Lauber/laumat.at)

Aufmerksame Polizisten wurden während ihres Streifendienstes in Pichl bei Wels auf eine große Rauchsäule aufmerksam. Sie alarmierten sofort die Feuerwehr, welche die Flammen relativ rasch unter Kontrolle bringen konnten. Die Bewohner waren zu diesem Zeitpunkt nicht zu Hause, wurden von ihren Nachbarn angerufen.

Während des Streifendienstes nahm die Polizeistreife aus Krenglbach im Ortsgebiet von Pichl bei Wels am Samstag gegen 15.30 Uhr eine große Rauchsäule über den Häusern der Ortschaft Schalbach wahr. Die Beamten fuhren näher und bemerkten, dass die Holzfassade eines Wohnhauses in Flammen stand. Sofort wurde die Feuerwehr aktiviert. Die Bewohner des Hauses waren nicht vor Ort und das Haus war versperrt.

Hund starb in Flammen
Nachdem Nachbarn die Bewohner telefonisch erreichen konnten, kamen diese umgehend nach Hause. Mehrere Feuerwehren kamen zur Brandbekämpfung und konnten gegen 17 Uhr Brandaus geben. Der Wintergarten des Hauses wurde komplett zerstört und die Holzfassade des Hauses wurde schwer beschädigt.

Eine genaue Brandursache konnte noch nicht festgestellt werden, den Ausgang dürfte der Brand jedoch im Bereich des Wintergartens genommen haben. Weitere Ermittlungen sind erforderlich. Ein Hund soll in den Flammen gestorben sein, zwei Katzen konnten gerettet werden.

