Polizisten wurden auf brennendes Haus aufmerksam

Während des Streifendienstes nahm die Polizeistreife aus Krenglbach im Ortsgebiet von Pichl bei Wels am Samstag gegen 15.30 Uhr eine große Rauchsäule über den Häusern der Ortschaft Schalbach wahr. Die Beamten fuhren näher und bemerkten, dass die Holzfassade eines Wohnhauses in Flammen stand. Sofort wurde die Feuerwehr aktiviert. Die Bewohner des Hauses waren nicht vor Ort und das Haus war versperrt.