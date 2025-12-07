Auto von vermisstem Welser in Bayern gefunden

Bereits am 30. November gab die 24-jährige Tochter beim Kriminalreferat Wels an, dass ihr Vater seit dem Vortag aus der Wohnung in Wels abgängig sei. Der 56-Jährige leide an beginnender Demenz und führe kein Handy mit sich. Er sei mit seinem Auto der Marke Opel – Type Mocca, in der Farbe Schwarz – unterwegs. Seither wurde rund um Wels vergeblich gesucht.