Auto von vermisstem Welser in Bayern gefunden

Große Sorge um einen vermissten Welser: Der 56-Jährige war aus der Wohnung verschwunden, sein Auto tauchte jetzt in Bayern auf. Es war versperrt und stand in einem Acker. Derzeit geht die Polizei von keinem Verbrechen aus, bittet um Hinweise.
Bereits am 30. November gab die 24-jährige Tochter beim Kriminalreferat Wels an, dass ihr Vater seit dem Vortag aus der Wohnung in Wels abgängig sei. Der 56-Jährige leide an beginnender Demenz und führe kein Handy mit sich. Er sei mit seinem Auto der Marke Opel – Type Mocca, in der Farbe Schwarz – unterwegs. Seither wurde rund um Wels vergeblich gesucht.
Auto steckt in Feld fest
Nun, am Morgen des 7. Dezember, teilte die deutsche Polizeiinspektion Hauzenberg mit, dass das Fahrzeug in einem Feld im Gemeindegebiet Hauzenberg aufgefunden worden sei. Das versperrte Auto sei im nassen Untergrund eines Feldes festgesteckt.
Vom Fahrzeuglenker fehlte jedoch jede Spur. Eine groß angelegte Fahndung mit Hubschrauber im Umkreis des Auffindungsortes verlief ergebnislos. Ein Unfall wird befürchtet.
Personenbeschreibung
Der Abgängige ist ca. 180 Zentimeter groß, wiegt etwa 90 Kilo, hat eine korpulente Statur und graues, kurzes Haar. Zuletzt war er mit einer dunkelblauen Winterjacke, einer dunkelblauen Jeanshose, hellblauen Schuhen (der Marke New Balance) und grauer Haube bekleidet. Das Kriminalreferat ersucht um Hinweise unter +43 59133 47 3333.
