Ganz ohne Hokuspokus: Linzer sehen Unsichtbares

Der große Vorteil des von den Linzern erforschten Verfahrens: Man muss die Proben nicht berühren oder beschädigen, um sie zu untersuchen. So können etwa auch heikle biologische Prozesse gemessen werden. Oder Kunstgemälde: „Man kann sich mit unserer Technologie die Farbzusammensetzung von alten Gemälden ansehen, ohne dass man sie dabei zerstört“, sagt Gattinger. In etwa vier bis fünf Jahren, schätzt der Wissenschaftler, könnte das Verfahren in Österreich industriell angewandt werden.