Seniorin bei Unfall zwischen Autos zerquetscht

Sie war zur falschen Zeit am falschen Ort! Eine Verkettung von Ereignissen bei einem Unfall in Linz wurde einer 75-jährigen Seniorin zum Verhängnis. Die Fußgängerin geriet bei einem Unfall zwischen zwei Autos und wurde so schwer eingeklemmt, dass es schlussendlich keine Rettung für sie gab.
Es war am Nikolaustag, gegen 14 Uhr, als eine 70-jährige Linzerin in der Landeshauptstadt die Herrschaft über ihren Wagen verlor. Warum die Oma, die mit ihrer kleinen Enkelin unterwegs war, in der Mozartstraße von der Fahrbahn abkam und ein auf der linken Seite geparktes Auto rammte, ist noch ungeklärt.
Fußgeherin stand zwischen Pkw
Jedenfalls kippte der Wagen der 70-Jährigen durch den Anprall zur Seite und rutschte gegen ein weiteres Auto, das dadurch gegen ein dahinter stehendes Fahrzeug katapultiert wurde. Und das passierte just in dem Moment, als eine 75-jährige Fußgeherin zwischen diesen beiden Pkw durchging.
Viereinhalb Stunden um das Leben gekämpft
Die Seniorin wurde eingeklemmt, schwer verletzt ins Unfallkrankenhaus Linz eingeliefert. Dort versuchte man noch die 75-Jährige zu retten, sie erlag aber um 19.05 Uhr ihren inneren Verletzungen.
Enkelin im Spital
Die Unfallverursacherin kam mit einem Schock davon, ihre siebenjährige Enkelin erlitt aber so schwere Verletzungen, dass sie in die Kinderklinik des Linzer KUK eingeliefert werden musste und stationär behandelt wird.
