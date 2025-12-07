Vorteilswelt
Bei L17-Übungsfahrt

Vorderachse flog davon, Gartenmauer stürzte ein

Oberösterreich
07.12.2025 14:00
Der Wagen wurde beim Anprall völlig demoliert, die Insassen kamen glimpflich davon.
Der Wagen wurde beim Anprall völlig demoliert, die Insassen kamen glimpflich davon.(Bild: Christian Stoxreiter)

Das hat ordentlich gerumpelt, als ein mit Jugendlichen voll besetzter Wagen in St. Lorenz (OÖ) von der Straße flog und eine Gartenmauer umriss. Warum der Pkw bei einer nächtlichen Übungsfahrt von der Straße abgekommen war, ist unklar – Alkohol war jedenfalls nicht im Spiel. Drei Insassen wurden verletzt.

Der 17-Jährige aus Mondsee hatte sich den Wagen ausgeborgt, vom Bruder seines gleichaltrigen Freundes, der am Beifahrersitz Platz genommen hatte. Das Duo hatte noch drei Freunde, bzw. Freundinnen – alle 15 Jahre alt – abgeholt. Zusammen waren sie dann in der Nacht zum Sonntag auf der Gemeindestraße Sankt Lorenz unterwegs.

Wollte für L17-Schein üben
Der junge Lenker wollte die Spritztour mit seinen Freunden nutzen, um für den L17-Führerschein zu üben, den er gerade macht. Und sein Freund hatte ihm dafür auch das Auto geborgt. Doch es war offenbar die fehlende Praxis, die dann zum fatalen Missgeschick führte.

Der Jugendliche dürfte während der Fahrt ins Schleudern geraten sein, wodurch er das Auto nicht mehr kontrollieren konnte und es zu einer Kollision mit einer Steinmauer kam.

Ein Wrackteil, weit entfernt von der Unfallstelle.
Ein Wrackteil, weit entfernt von der Unfallstelle.(Bild: Christian Stoxreiter)
Teile lagen in einem Wald und Bach
Teile lagen in einem Wald und Bach(Bild: Christian Stoxreiter)
Die Steinmauer, an der der erste Einschlag stattfand
Die Steinmauer, an der der erste Einschlag stattfand(Bild: Christian Stoxreiter)
Viel Schaden, zum Glück sind die Verletzungen nicht allzu schlimm
Viel Schaden, zum Glück sind die Verletzungen nicht allzu schlimm(Bild: Christian Stoxreiter)
Das Wrack wurde per Kran geborgen
Das Wrack wurde per Kran geborgen(Bild: Christian Stoxreiter)
Aufräumarbeiten durch die Feuerwehrleute in St. Lorenz
Aufräumarbeiten durch die Feuerwehrleute in St. Lorenz(Bild: Christian Stoxreiter)
Die Gartenmauer hielt den Anprall nicht stand
Die Gartenmauer hielt den Anprall nicht stand(Bild: Christian Stoxreiter)
Die Autoteile zeigen, wo der Wagen drübergeschlittert war
Die Autoteile zeigen, wo der Wagen drübergeschlittert war(Bild: Christian Stoxreiter)
(Bild: Christian Stoxreiter)
Der Wagen blieb kurz vorm Haus hängen
Der Wagen blieb kurz vorm Haus hängen(Bild: Christian Stoxreiter)

Baumstumpf, Rosenstauden und Mauer „mitgenommen“
Dann waren alle Insassen, auch der Lenker, nur noch Passagiere, als der Wagen auf die andere Straßenseite geschleudert wurde. Dort kollidierte er in weiterer Folge mit einem Baumstumpf, Rosenstauden und mit einer Mauer. Nur knapp vor einem Haus blieb das Wrack stehen.

Die Vorderachse war durch die Wucht des Anpralls herausgerissen und in einen Bach geschleudert worden. Die fünf Insassen konnten selbstständig aus dem Auto aussteigen. Der Lenker sowie ein auf der Rückbank sitzendes Mädchen wurden leicht verletzt.

Mehrstündiger Einsatz
Der Beifahrer wurde unbestimmten Grades verletzt und mit der Rettung in das Landeskrankenhaus Salzburg gebracht. Ein mit dem Lenker durchgeführter Alkotest verlief negativ. Die Feuerwehr war mit 13 Helfern zwei Stunden lang im Einsatz, um die Unfallstelle zu sichern und die Schäden zu entfernen. Der demolierte Wagen wurde per Kranwagen abgeschleppt.

