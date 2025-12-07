Vorderachse flog davon, Gartenmauer stürzte ein

Das hat ordentlich gerumpelt, als ein mit Jugendlichen voll besetzter Wagen in St. Lorenz (OÖ) von der Straße flog und eine Gartenmauer umriss. Warum der Pkw bei einer nächtlichen Übungsfahrt von der Straße abgekommen war, ist unklar – Alkohol war jedenfalls nicht im Spiel. Drei Insassen wurden verletzt.
Der 17-Jährige aus Mondsee hatte sich den Wagen ausgeborgt, vom Bruder seines gleichaltrigen Freundes, der am Beifahrersitz Platz genommen hatte. Das Duo hatte noch drei Freunde, bzw. Freundinnen – alle 15 Jahre alt – abgeholt. Zusammen waren sie dann in der Nacht zum Sonntag auf der Gemeindestraße Sankt Lorenz unterwegs.
Wollte für L17-Schein üben
Der junge Lenker wollte die Spritztour mit seinen Freunden nutzen, um für den L17-Führerschein zu üben, den er gerade macht. Und sein Freund hatte ihm dafür auch das Auto geborgt. Doch es war offenbar die fehlende Praxis, die dann zum fatalen Missgeschick führte.
Der Jugendliche dürfte während der Fahrt ins Schleudern geraten sein, wodurch er das Auto nicht mehr kontrollieren konnte und es zu einer Kollision mit einer Steinmauer kam.
Baumstumpf, Rosenstauden und Mauer „mitgenommen“
Dann waren alle Insassen, auch der Lenker, nur noch Passagiere, als der Wagen auf die andere Straßenseite geschleudert wurde. Dort kollidierte er in weiterer Folge mit einem Baumstumpf, Rosenstauden und mit einer Mauer. Nur knapp vor einem Haus blieb das Wrack stehen.
Die Vorderachse war durch die Wucht des Anpralls herausgerissen und in einen Bach geschleudert worden. Die fünf Insassen konnten selbstständig aus dem Auto aussteigen. Der Lenker sowie ein auf der Rückbank sitzendes Mädchen wurden leicht verletzt.
Mehrstündiger Einsatz
Der Beifahrer wurde unbestimmten Grades verletzt und mit der Rettung in das Landeskrankenhaus Salzburg gebracht. Ein mit dem Lenker durchgeführter Alkotest verlief negativ. Die Feuerwehr war mit 13 Helfern zwei Stunden lang im Einsatz, um die Unfallstelle zu sichern und die Schäden zu entfernen. Der demolierte Wagen wurde per Kranwagen abgeschleppt.
