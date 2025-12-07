Vorderachse flog davon, Gartenmauer stürzte ein

Wollte für L17-Schein üben

Der junge Lenker wollte die Spritztour mit seinen Freunden nutzen, um für den L17-Führerschein zu üben, den er gerade macht. Und sein Freund hatte ihm dafür auch das Auto geborgt. Doch es war offenbar die fehlende Praxis, die dann zum fatalen Missgeschick führte.