Warum dieser Wirt den Preis fürs Bier sogar senkt

Eine Rabattaktion in Zeiten der vielen Teuerungen: Ein Wirt aus Vöcklabruck macht genau das Gegenteil seiner Kollegen und senkt den Preis für die Halbe Bier. Wie viel er konkret verlangt, warum er das macht und wie derzeit die Stimmung unter den Wirten ist – über all das sprach die „Krone“ mit ihm.
Wie ist die Lage in der Gastronomie – und wie geht es den Wirten in Oberösterreich? Peter Klaffenböck, der mit seinen Söhnen das Hotel und Restaurant Auerhahn in Vöcklabruck führt, kann sich im Gespräch mit der „OÖ-Krone“ nicht beklagen: „Derzeit läuft das Geschäft wirklich sehr gut. Aber es sperren viele Wirtshäuser zu. Das hilft aber interessanterweise jenen, die das nicht tun. Bei uns ist das positiv spürbar“, so der Kommerzialrat.
