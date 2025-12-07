Warum dieser Wirt den Preis fürs Bier sogar senkt

Wie ist die Lage in der Gastronomie – und wie geht es den Wirten in Oberösterreich? Peter Klaffenböck, der mit seinen Söhnen das Hotel und Restaurant Auerhahn in Vöcklabruck führt, kann sich im Gespräch mit der „OÖ-Krone“ nicht beklagen: „Derzeit läuft das Geschäft wirklich sehr gut. Aber es sperren viele Wirtshäuser zu. Das hilft aber interessanterweise jenen, die das nicht tun. Bei uns ist das positiv spürbar“, so der Kommerzialrat.