Schon einmal schrieb Diebstahl hier Weltgeschichte

Nach dem spektakulären Einbruch in den Pariser Louvre, bei dem historische Juwelen aus der Zeit Napoleons gestohlen wurden, steht Frankreich unter Schock. Eine vierköpfige, maskierte Bande drang mit einer Hebebühne in das weltberühmte Museum ein und entkam auf Motorrollern mit acht Schmuckstücken von „unschätzbarem Wert“. Der Fall erinnert an ein anderes legendäres Verbrechen – jenes, das die „Mona Lisa“ vor 114 Jahren weltberühmt machte.