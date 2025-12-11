Baghajati: „Wichtiger, was im – nicht AM Kopf ist“

Auf die Frage, ob das Kopftuch ein politisches Statement sei, antwortet sie klar: „Es ist ein Teil der Glaubenspraxis, aber nicht die Sache, an der eine muslimische Frau unbedingt gemessen wird. Und ich weigere mich immer, dass man meinen Kopf zu einer Art Litfaßsäule machen möchte für irgendetwas. Was eine muslimische Frau in ihrem Kopf hat, das ist das Entscheidende. Das Kopftuch ist sichtbar, aber es ist wichtig, dass die Bedeutung, die damit verknüpft ist, bei der Trägerin selbst liegt.“ Weiters erklärt die Islam-Expertin, dass das Kopftuch sowohl von extremistischen Gruppen als auch im politischen Diskurs missbraucht werden könne.