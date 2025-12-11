Vorteilswelt
„Krone“-Adventkalender

Tür 11: 160 x Spiele von Piatnik

Advent
11.12.2025 00:01
(Bild: Krone KREATIV/Krone Kreativ)

Die Weihnachtszeit ist vielerorts auch Spielzeit. Unser heutiger Preis sorgt für Unterhaltung beim gemeinsamen Familienabend. Gewinnen Sie eines von 160 Spielen von Piatnik. Wie Sie mitmachen können, erfahren Sie hier.

Haben Sie schon an alle Geschenke für das kommende Fest gedacht? Wir helfen dem Christkind auf die Sprünge! Hier geht es zum Adventkalender.

Heute verlosen wir: 160 x Spiel von Piatnik

(Bild: Piatnik)

Piatnik-Spiele „Made in Austria“ für Groß und Klein!
Zur Weihnachtszeit bietet PIATNIK wieder ein spannendes, kniffliges, lustiges und kurzweiliges Spieleprogramm mit vielen tollen Spielen, wie neue Ausgaben der Klassiker Activity, Tick Tack Bumm, Smart 10 und 1000-Teile-Puzzles für Erwachsene und vieles mehr! Seien Sie dabei, wenn es heißt: „Let`s play Piatnik!“

Hier geht's zum Adventkalender

Türchen öffnen und gewinnen! (Link: Mediaprint)

Preisübersicht

Adventkalender: Das gibt es heuer zu gewinnen!

Nehmen Sie gleich hier an unserem Gewinnspiel teil und mit etwas Glück sind Sie einer von zahlreichen Gewinnern, welche jeweils am folgenden Werktag ausgelost und in unserer Gewinnerliste veröffentlicht werden.
Auch heuer warten wieder 24 unterschiedliche Gewinne auf unsere Leserinnen und Leser. Da ist für jeden etwas dabei – neben Smartphones und Kurzurlauben gibt es unter anderem Spielekonsolen, Familienspiele, Küchenmaschinen oder Gutscheine. Öffnen Sie gleich hier das heutige Türchen!

Öffnen Sie jetzt das heutige Türchen, nehmen Sie an unserem lukrativen Gewinnspiel teil und surfen Sie jeden Tag auf krone.at/adventkalender, um keinen Tagespreis zu verpassen!

Aus organisatorischen Gründen wird dieses Gewinnspiel über Fa. Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GesmbH & Co KG, Richard Strauss Straße 16, 1230 Wien (kurz: Mediaprint) abgewickelt. 

Krone Kreativ

krone.tv

