Zwei Schwerverletzte am Fußballplatz: Heli-Einsatz

Aufregung gab’s indes in der 2. Klasse B – gleich zweimal musste gestern der Hubschrauber der ARA-Flugrettung ausrücken. Zuerst nach Stockenboi – wo Gäste-Akteur Lucas Thun-Hohenstein von St. Egyden nach einem Luftduell in Minute 28 unglücklich auf die Schulter gefallen war, sich an dieser schwer verletzte.