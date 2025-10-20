Kickls Korb oder Lebensmittelkarte

ANDERERSEITS wissen wir als gelernte Österreicher, dass „gut gemeint“ allzu oft das Gegenteil von „gut gemacht“ ist. Was, wenn derlei karitative Initiativen von Lebensmittelkonzernen, die wie alle anderen Konzerne primär auf Gewinnmaximierung ausgerichtet sind, dazu führen, dass statt der Grundnahrungsmittel dann andere Produkte entsprechend verteuert werden? Was, wenn die Produzenten der Lebensmittel, also in erster Linie unsere Bauern, dann noch weniger für ihre Produkte bekommen?