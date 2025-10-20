Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Krone“-Kommentar

Kickls Korb oder Lebensmittelkarte

Kolumnen
20.10.2025 06:00
Analysiert für die „Krone“: Andreas Mölzer
Analysiert für die „Krone“: Andreas Mölzer(Bild: Krone KREATIV/stock.adobe.com)
0 Kommentare

Der Vorschlag des freiheitlichen Oppositionsführers Herbert Kickl, immerhin Chef der stärksten Parlamentspartei des Landes, wonach die großen Lebensmittelkonzerne auf freiwilliger Basis einen „Österreich-Korb“ mit den Grundnahrungsmitteln günstig oder zumindest preisstabil anbieten sollten, ist gewiss gut gemeint.

EINERSEITS stehen wir nämlich vor der traurigen Tatsache, dass Lebensmittel des täglichen Gebrauchs wie Brot, Milch, Butter, Mehl, Zucker etc. für die sozial schwächeren Menschen kaum mehr erschwinglich sind.

Lesen Sie auch:
Kickl will nun Lebensmittel des täglichen Bedarfs und aus der Region zum stabilen Preis bei ...
FPÖ-Chef prescht vor
Kickl fordert eigenen „Österreich-Korb“ vom Handel
18.10.2025
Kampf gegen Teuerung
Kickls „Österreich-Korb“: Bauern proben Aufstand
18.10.2025

ANDERERSEITS wissen wir als gelernte Österreicher, dass „gut gemeint“ allzu oft das Gegenteil von „gut gemacht“ ist. Was, wenn derlei karitative Initiativen von Lebensmittelkonzernen, die wie alle anderen Konzerne primär auf Gewinnmaximierung ausgerichtet sind, dazu führen, dass statt der Grundnahrungsmittel dann andere Produkte entsprechend verteuert werden? Was, wenn die Produzenten der Lebensmittel, also in erster Linie unsere Bauern, dann noch weniger für ihre Produkte bekommen?

Und überhaupt ist es eine Schande, dass Güter des täglichen Gebrauchs für den Durchschnittsbürger kaum mehr bezahlbar sind. Das erinnert an Zeiten, als Milch, Butter, Mehl und Zucker rationiert oder nur mit Lebensmittelkarten erhältlich waren, also an Krieg und Nachkriegszeit. Diese Lebensmittelkarten wurden hierzulande erst 1953 abgeschafft. Sind wir nun wieder bald so weit?

Porträt von Andreas Mölzer
Andreas Mölzer
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Laut einer aktuellen Umfrage sind viele Deutsche wegen Drohnensichtungen besorgt, die Mehrheit ...
Deutsche Erhebung:
Zwei Drittel der Befragten wegen Drohnen besorgt
Kilauea-Ausbruch
Lavafontänen höher als das Empire State Building
Zieht Israels Armee sich doch nicht zurück, sondern bald wieder in den Krieg? Die Vorwürfe gegen ...
Kehrt Krieg zurück?
Leichen-Streit: Israel und Trump drohen der Hamas
Alltag eines Landwirts
Vom Feld bis zum Laib: So wächst unser Brot
Für Über-60-Jährige
Impfungen gegen Gürtelrose ab November gratis
Top-3

Gelesen

Ausland
Polin 27 Jahre lang im Kinderzimmer eingesperrt
95.803 mal gelesen
Hier wird Mirella von Polizeibeamten zu einem Krankenwagen gebracht.
Innenpolitik
Babler: „Wochenend-Einkauf kostet mich rund 200 €“
88.965 mal gelesen
Krone Plus Logo
Österreichs Vizekanzler Andreas Babler (SPÖ)
Ski Alpin
Änderungen in Sölden: Manuel Feller übt Kritik
81.546 mal gelesen
Manuel Feller reagiert mit Unverständnis auf die Änderungen in Sölden.
Mehr Kolumnen
„Krone“-Kommentar
Kickls Korb oder Lebensmittelkarte
„Krone“-Kommentar
Erfolgloses Europa: Wie traurig, wie wahr!
„Krone“-Kommentar
Was wir von den Nobelpreisträgern lernen
„Krone“-Kommentar
Budapest – und nicht Wien
„Krone“-Kommentar
Fall Anna: Immer dieselben Stehsätze
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf