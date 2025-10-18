Kickls „Österreich-Korb“: Bauern proben Aufstand

Handelsverband will Vorschlag prüfen

Der Handelsverband kündigte unterdessen an, den Vorschlag wie alle politischen Vorschläge sorgfältig zu prüfen. Fakt sei aber: „Die Wurzel der Teuerung liegt nicht im heimischen Lebensmittelhandel, der so wie die Bürger selbst Betroffener der Inflation ist, sondern in den hohen Energie- und Beschaffungskosten und vielen weiteren indexbasierten Kosten, wie stark steigenden, staatlicher Gebühren“, betonte Handelsverband-Geschäftsführer Rainer Will.