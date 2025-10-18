Stallbrand in Rennweg: Selbstentzündung des Heus

170 Feuerwehrleute standen in der Nacht auf Donnerstag in Oberdorf in der Gemeinde Rennweg am Katschberg (Kärnten) im Einsatz: Ein Stall brannte. Vorsätzlich oder fahrlässig dürfte der Brand nicht herbeigeführt worden sein. Die Ermittler gehen derzeit von Selbstentzündung des Heus aus.