Stallbrand in Rennweg: Selbstentzündung des Heus

170 Feuerwehrleute standen in der Nacht auf Donnerstag in Oberdorf in der Gemeinde Rennweg am Katschberg (Kärnten) im Einsatz: Ein Stall brannte. Vorsätzlich oder fahrlässig dürfte der Brand nicht herbeigeführt worden sein. Die Ermittler gehen derzeit von Selbstentzündung des Heus aus.
Der 33-jährige Besitzer bemerkte kurz nach Mitternacht in der Nacht auf Donnerstag, 16. Oktober, den Brand in seinem Stall und alarmierte die Feuerwehr. 170 Feuerwehrleute von neun Wehren aus der Umgebung, auch aus Salzburg, waren in dem Einsatz gefordert.
Die Tiere konnten gerettet werden, auch Menschen kamen nicht zu Schaden. Am Stall jedoch – der obere Teil war ein Holzriegelbau – entstand enormer Sachschaden. Das Gebäude ist eine Ruine, das gesamte für den Winter als Futter eingebrachte Heu wurde vernichtet.
Nun dürfte die Brandursache feststehen: Nach derzeitigem Ermittlungsstand führte Selbstentzündung zum Brand. Restfeuchte im Heu kann zu großer Wärme führen – und schließlich zum Brand. Immer wieder kommt es dadurch zu Stallbränden.
