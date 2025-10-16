Feuersbrunst zerstört Stallgebäude nahe Katschberg

Noch steht nicht fest, wie es zu dem Brand bei Oberdorf in der Gemeinde Rennweg am Katschberg gekommen ist, der in der Nacht auf Donnerstag gut 170 Feuerwehrleute der Umgebung, auch aus Salzburg, gefordert hatte. „Das Feuer wurde vom 33 Jahre alten Besitzer entdeckt, der die Einsatzkräfte alarmierte“, berichtet die Polizei. Der Mann schaffte es zum Glück auch, das Vieh unversehrt aus dem Stall zu retten. Bei der Anfahrt der Feuerwehren war das Feuer nicht zu übersehen, wie ein Video der FF Rennweg am Katschberg zeigt.