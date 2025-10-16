Vorteilswelt
Tiere wurden gerettet

Feuersbrunst zerstört Stallgebäude nahe Katschberg

Kärnten
16.10.2025 06:23
Ein Übergreifen des Brandes konnte eingedämmt werden.
Ein Übergreifen des Brandes konnte eingedämmt werden.(Bild: FF Rennweg am Katschberg)

In der Nacht auf Donnerstag heulten kurz nach Mitternacht am Katschberg, im Lieser- und Maltatal, und auch über der Landesgrenze die Sirenen. Ein Stallgebäude war in Brand geraten – die Flammen waren kilometerweit sichtbar.

Noch steht nicht fest, wie es zu dem Brand bei Oberdorf in der Gemeinde Rennweg am Katschberg gekommen ist, der in der Nacht auf Donnerstag gut 170 Feuerwehrleute der Umgebung, auch aus Salzburg, gefordert hatte. „Das Feuer wurde vom 33 Jahre alten Besitzer entdeckt, der die Einsatzkräfte alarmierte“, berichtet die Polizei. Der Mann schaffte es zum Glück auch, das Vieh unversehrt aus dem Stall zu retten. Bei der Anfahrt der Feuerwehren war das Feuer nicht zu übersehen, wie ein Video der FF Rennweg am Katschberg zeigt.

„Aufgrund der dichten Bebauung und dem unmittelbar angrenzenden Wohnhaus bestand die primäre Aufgabe darin, eine weitere Ausbreitung bzw. Übergreifen zu verhindern, was mit vereinten Kräften unter Einsatzleitung der FF St. Peter/Oberdorf gelang“, erklärt die Rennweger Feuerwehr. Durch ihr rasches Eingreifen gelang das den Einsatzkräften zum Glück.

„Der aus einem Holzriegelbau bestehende obere Teil des Stallgebäudes brannte vollständig aus. Am gesamten Stallgebäude entstand erheblicher Sachschaden“, so die Polizei. Nachdem die Flammen nach und nach zurückgedrängt werden konnten, rückten die ersten Wehren auch wieder ein.

„Der Brand ist mittlerweile unter Kontrolle“, vermeldete die FF Rennweg um 5 Uhr. „Umfangreiche Nachlöscharbeiten durch die ortszuständige Feuerwehr St. Peter/Oberdorf mit der Feuerwehr Rennweg und Unterstützung eines privaten Lkw mit Ladegreifer sind noch im Gange.“ Die Höhe des Schadens steht noch nicht fest, aber weder Tier noch Mensch wurden bei dem Brand zum Glück verletzt.

