Bei gemütlichem Punsch mit den Stars Gutes tun

Beim Charity-Punsch im Klagenfurter Südpark am Samstag schenken Nik P., Gottfried Würcher und Co. für den guten Zweck Punsch aus. Seien Sie mit dabei und helfen Sie hilfsbedürftigen Familien aus Kärnten.
Seit vielen Jahren lädt der Südpark gemeinsam mit der „Kärntner Krone“ zum traditionellen Charity-Punsch. „Wir unterstützen in Not geratene Menschen in Kärnten! In den vergangenen Jahren ist es bereits gelungen, zahlreichen Menschen zu helfen“, sagt Centermanager Heinz Achatz.
Stars aus Musikszene, Wirtschaft und Politik
Und wie schon in den vergangenen Jahren dürfen sich auch Samstag, 6. Dezember ab 11 Uhr, wieder die Besucher über viele Stars freuen. Darunter auch die Schlager-Größen Nik. P., Gottfried Würcher,Charly Kaiser, Goldkehlchen Silvio Samoni und Marco Ventre, die Kärntner Glühmost, Strohpunsch und Kinderpunsch ausschenken und für weihnachtliche Stimmung sorgen werden. Mit dabei sind auch Promis aus Wirtschaft, Unterhaltung und Politik.
Wir stellen uns mit dem Verein „Krone-Leser helfen“ in den Dienst jener, die in schweren Lebenslagen Unterstützung benötigen:
Gesammelt wird heuer für die Spendenfälle vom gemeinnützigen Verein „Krone-Leser helfen“ (siehe Box oben). „Helfen Sie uns bitte, zu helfen. Bei uns kommt jeder Spenden-Cent bei den Begünstigten an. Wir danken Ihnen schon jetzt für die Hilfe“, bedankt sich „Kärntner Krone“-Chefredakteur Hannes Mößlacher bereits im Voraus für die Spendenbereitschaft.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.