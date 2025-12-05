Vorteilswelt
Im Südpark

Bei gemütlichem Punsch mit den Stars Gutes tun

Kärnten
05.12.2025 20:00
Heinz Achatz, Nik P. und Gottfried Würcher freuen sich auf Ihren Besuch
Heinz Achatz, Nik P. und Gottfried Würcher freuen sich auf Ihren Besuch(Bild: Evelyn Hronek)

Beim Charity-Punsch im Klagenfurter Südpark am Samstag schenken Nik P., Gottfried Würcher und Co. für den guten Zweck Punsch aus. Seien Sie mit dabei und helfen Sie hilfsbedürftigen Familien aus Kärnten.

Seit vielen Jahren lädt der Südpark gemeinsam mit der „Kärntner Krone“ zum traditionellen Charity-Punsch. „Wir unterstützen in Not geratene Menschen in Kärnten! In den vergangenen Jahren ist es bereits gelungen, zahlreichen Menschen zu helfen“, sagt Centermanager Heinz Achatz.

Stars aus Musikszene, Wirtschaft und Politik
Und wie schon in den vergangenen Jahren dürfen sich auch Samstag, 6. Dezember ab 11 Uhr, wieder die Besucher über viele Stars freuen. Darunter auch die Schlager-Größen Nik. P., Gottfried Würcher,Charly Kaiser, Goldkehlchen Silvio Samoni und Marco Ventre, die Kärntner Glühmost, Strohpunsch und Kinderpunsch ausschenken und für weihnachtliche Stimmung sorgen werden. Mit dabei sind auch Promis aus Wirtschaft, Unterhaltung und Politik.

Spenden & Mithelfen

Wir stellen uns mit dem Verein „Krone-Leser helfen“ in den Dienst jener, die in schweren Lebenslagen Unterstützung benötigen:

  • Helfen Sie Thomas, der ein Schütteltrauma erlitten hat: KW Trauma
  • Damit Weihnachten für Sude und ihre Familie schön wird: KW Zuhause
  • Unterstützung für eine alleinerziehende Mama und ihren Sohn: KW Schicksalsschlag
  • Wir sammeln auch für ein vierjähriges Mädchen, das seine alleinerziehende Mama durch Krebs verloren hat: KW Zukunft
  • IBAN: AT45 39000000 05919006, Verein „Krone-Leser helfen“ Spenden, die das Ziel übersteigen bzw. zwei Monate nach Erscheinen des Artikels einlangen, können für andere Hilfsaktionen genutzt werden.  

Gesammelt wird heuer für die Spendenfälle vom gemeinnützigen Verein „Krone-Leser helfen“ (siehe Box oben). „Helfen Sie uns bitte, zu helfen. Bei uns kommt jeder Spenden-Cent bei den Begünstigten an. Wir danken Ihnen schon jetzt für die Hilfe“, bedankt sich „Kärntner Krone“-Chefredakteur Hannes Mößlacher bereits im Voraus für die Spendenbereitschaft.

