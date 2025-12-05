Bei gemütlichem Punsch mit den Stars Gutes tun

Stars aus Musikszene, Wirtschaft und Politik

Und wie schon in den vergangenen Jahren dürfen sich auch Samstag, 6. Dezember ab 11 Uhr, wieder die Besucher über viele Stars freuen. Darunter auch die Schlager-Größen Nik. P., Gottfried Würcher,Charly Kaiser, Goldkehlchen Silvio Samoni und Marco Ventre, die Kärntner Glühmost, Strohpunsch und Kinderpunsch ausschenken und für weihnachtliche Stimmung sorgen werden. Mit dabei sind auch Promis aus Wirtschaft, Unterhaltung und Politik.