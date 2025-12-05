Dieses Tool soll bald bei Notfällen unterstützen

Eine Lücke im Notfallsystem hat die studierte Pflegewissenschaftlerin Magdalena Druml entdeckt und rasch etwas dagegen unternommen. „Ich war sehr lange beim Rettungsdienst. Da ist mir aufgefallen, dass bei einem Notfall Patienteninformationen nur langsam dokumentiert werden und auch Fehler passieren“, erzählt die junge Unternehmerin. Denn alles wird noch per Hand und über Papier vom Notarzt niedergeschrieben und im Anschluss bei der Einlieferung dem Krankenhaus gegeben.