Nach Ehestreit: Mann wurde ins Spital geflogen

Unter Alkoholeinfluss ist ein Ehepaar im Bezirk Klagenfurt-Land aneinandergeraten. Dabei zog sich der Mann eine so schwere Verletzung zu, dass er mit Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden musste.
Warum die beiden Eheleute aus dem Bezirk Klagenfurt-Land am Freitagnachmittag in Streit geraten waren, muss noch geklärt werden. Doch Alkohol dürfte auch eine Rolle gespielt haben. „Beide Personen standen augenscheinlich unter Alkoholeinfluss“, heißt es seitens der Polizei.
Gegen 16.30 Uhr wurde der 51-jährige Ehemann auf jeden Fall von seiner 49-jährigen Ehefrau erheblich verletzt – „vermutlich mit einem Messer“ laut Polizei. Die Verletzung war so schwer, dass der Mann dann nach der Erstversorgung durch den Notarzt mit dem Rettungshubschrauber ins Klinikum Klagenfurt geflogen werden musste.
Die Polizeibeamten nahmen die Frau noch am Nachmittag fest – ihr droht eine Anzeige wegen Körperverletzung. Die Ermittler des Landeskriminalamtes werden in den nächsten Tagen die genauen Umstände des Vorfalls klären.
