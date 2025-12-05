Nach Ehestreit: Mann wurde ins Spital geflogen

Gegen 16.30 Uhr wurde der 51-jährige Ehemann auf jeden Fall von seiner 49-jährigen Ehefrau erheblich verletzt – „vermutlich mit einem Messer“ laut Polizei. Die Verletzung war so schwer, dass der Mann dann nach der Erstversorgung durch den Notarzt mit dem Rettungshubschrauber ins Klinikum Klagenfurt geflogen werden musste.