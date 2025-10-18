Amoklauf von Jäger jährt sich zum ersten Mal

Da man sicher war, dass der Täter bewaffnet ist und er als sehr gefährlich eingeschätzt wurde, wurden rund 50 Leute aus seinem Umfeld unter Polizeischutz gestellt. Und weil jede Spur von dem Mann fehlte, hatte die Polizei davon auszugehen, dass er noch lebte – also folgte ein riesiger Einsatz, der sich über mehrere Tage zog: Rund 250 Beamte durchsuchten ein etwa 100 Quadratkilometer großes Areal, sicherten die Siedlungen und gingen allen – insgesamt rund 400 – Hinweisen nach, die aus der Bevölkerung kamen. Immer wieder gab es Fehlalarme vermeintlicher Sichtungen auch in anderen Bundesländern, etwa im Burgenland oder in Tirol. Aber der Jäger blieb verschwunden.