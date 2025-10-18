So umgehen Sie die häufigsten Schuldenfallen

Oft sind es kaum zu verhindernde Schicksalsschläge, immer öfter aber auch vermeidbare Fehleinschätzungen, die zu Überschuldung führen. Wir nehmen die häufigsten Schuldenfallen der Österreicher unter die Lupe und zeigen, wie man sich bestmöglich davor schützen kann.
Er ist zumeist der letzte Ausweg, um nach langem Leidensweg einen Neuanfang zu ermöglichen: der Privatkonkurs. Vor 30 Jahren trat das gerichtliche Schuldenregulierungsverfahren in Kraft. Bis Ende 2024 wurden 196.261 Privatkonkurse in Österreich eröffnet, allein letztes Jahr 8835. An sieben von zehn Verfahren sind staatlich anerkannte Schuldenberatungen beteiligt, welche überschuldete Personen auch vor Gericht vertreten. Doch schon lange davor treten Sorgen, Nöte, Fragen auf.
