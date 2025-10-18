So umgehen Sie die häufigsten Schuldenfallen

Er ist zumeist der letzte Ausweg, um nach langem Leidensweg einen Neuanfang zu ermöglichen: der Privatkonkurs. Vor 30 Jahren trat das gerichtliche Schuldenregulierungsverfahren in Kraft. Bis Ende 2024 wurden 196.261 Privatkonkurse in Österreich eröffnet, allein letztes Jahr 8835. An sieben von zehn Verfahren sind staatlich anerkannte Schuldenberatungen beteiligt, welche überschuldete Personen auch vor Gericht vertreten. Doch schon lange davor treten Sorgen, Nöte, Fragen auf.