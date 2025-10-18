Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

Tipps und Tricks

So umgehen Sie die häufigsten Schuldenfallen

Ratgeber
18.10.2025 12:00
Das Geld fehlt und die Schulden wachsen? Wir zeigen häufige Gründe und was dagegen hilft.
Das Geld fehlt und die Schulden wachsen? Wir zeigen häufige Gründe und was dagegen hilft.(Bild: Shisu_ka - stock.adobe.com)

Oft sind es kaum zu verhindernde Schicksalsschläge, immer öfter aber auch vermeidbare Fehleinschätzungen, die zu Überschuldung führen. Wir nehmen die häufigsten Schuldenfallen der Österreicher unter die Lupe und zeigen, wie man sich bestmöglich davor schützen kann.

0 Kommentare

Er ist zumeist der letzte Ausweg, um nach langem Leidensweg einen Neuanfang zu ermöglichen: der Privatkonkurs. Vor 30 Jahren trat das gerichtliche Schuldenregulierungsverfahren in Kraft. Bis Ende 2024 wurden 196.261 Privatkonkurse in Österreich eröffnet, allein letztes Jahr 8835. An sieben von zehn Verfahren sind staatlich anerkannte Schuldenberatungen beteiligt, welche überschuldete Personen auch vor Gericht vertreten. Doch schon lange davor treten Sorgen, Nöte, Fragen auf.

Krone Plus LogoWeiterlesen mit Krone+
Paywall Skeleton

Mehr Krone+ Artikel

Porträt von Peter Wiesmeyer
Peter Wiesmeyer
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit

Mehr Krone+ Artikel

Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Krone Plus Logo
Mit Krone+ mitdiskutieren
Erhalten Sie Zugang zu allen Kommentaren und diskutieren Sie mit über die wichtigsten Themen.
Abo auswählen

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Im flotten Wordrap
Gabalier ganz privat: Erster Kuss & Kindheitstraum
Folge von Samstag
Wir tanken Energie und Kraft für unser Immunsystem
Adabei Primetime
Heiße Looks, heiße Liebe: Glamour pur bei den VIPs
Kino & Streaming
Pizzera & Jaus im Kino und Keanu Reeves als Engel
15 Sender, 500 Gäste
VIPs, TV-Highlights und was wirklich Quote macht
Top-3

Gelesen

Tirol
Einmal Schuld- und einmal Freispruch für Benko
156.697 mal gelesen
Rekord-Pleitier Rene Benko fasst in Innsbruck 24 Monate Haft aus.
Oberösterreich
Wie Kind (12) statt Monsterspinne ein Reh erlegte
94.773 mal gelesen
Krone Plus Logo
Ein Rehkitz wurde irrtümlich im Bogensportpark im Mühlviertel erschossen.
Adabei Österreich
Verena Scheitz: AMS wollte sie zum Bau schicken
94.633 mal gelesen
Verena Scheitz sprach in „Willkommen Österreich“ über ein skurriles Jobangebot vom AMS.

Produkt Vergleiche

Blutdruckmessgerät Vergleich
Zum Vergleich
blutdruckmessgeraet
Duschkopf Vergleich
Zum Vergleich
duschkopf
Elektrische Zahnbürste Vergleich
Zum Vergleich
elektrische zahnbuerste
Epilierer Vergleich
Zum Vergleich
epilierer
Fitbit Vergleich
Zum Vergleich
fitbit
Folsäure Test
Zum Vergleich
folsaeure
Gin Vergleich
Zum Vergleich
gin
Johanniskraut Vergleich
Zum Vergleich
johanniskraut
Kokosöl Vergleich
Zum Vergleich
kokosoel
Lockenstab Vergleich
Zum Vergleich
lockenstab
Alle Produkte ansehen
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf