Lindsey Vonn post mit Sara Foster und Demi Moore

Fokus auf Olympia

Künftig wird Vonn auf Instagram vermutlich öfter im Rennanzug denn im Gala-Aufputz zu bewundern sein. Die neue Saison startet nächste Woche mit den Riesentorlauf-Rennen in Sölden. Großes Highlight sind die Olympischen Spiele im Winter in Italien. Dort will Lindsey um Medaillen mitfahren. Ihr viel beachtetes Comeback hatte sie von Beginn an auf Olympia 2026 ausgerichtet.