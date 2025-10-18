Lindsey Vonn post mit Sara Foster und Demi Moore

Das ist ein regelrechter Auflauf von Beautys: Lindsey Vonn posiert – veröffentlicht auf Instagram – mit den Schauspiel-Größen Sara Foster und Lindsey Vonn.
Sie sei die „perfekte Botschafterin“, schreibt Lindsey Vonn über Schauspierin Foster. Tatsächlich hatte die Kosmetik-Marke „Bobbi Brown“ Foster unlängst als „globale Markenbotschafterin“ bekannt gegeben. Jetzt gab's einen entsprechenden Event, höchst nobel gestaltet, versteht sich. Geladene Gäste: unter anderem Lindsey Vonn und Schauspiel-Gigantin Demi Moore. Englischsprachige Medien zeigten sich etwa gänzlich von der „alterlosen Schönheit“ Moores begeistert. Immerhin wird sie im November 63 Jahre jung.
Fokus auf Olympia
Künftig wird Vonn auf Instagram vermutlich öfter im Rennanzug denn im Gala-Aufputz zu bewundern sein. Die neue Saison startet nächste Woche mit den Riesentorlauf-Rennen in Sölden. Großes Highlight sind die Olympischen Spiele im Winter in Italien. Dort will Lindsey um Medaillen mitfahren. Ihr viel beachtetes Comeback hatte sie von Beginn an auf Olympia 2026 ausgerichtet.
Gut möglich, dass es im Falle von Olympia-Medaillen Gratulationspostings von Sara Foster und Demi Moore geben wird.
