Ein Drittel der Junglehrer unterrichtet fachfremd

Gefahr der Überforderung

Neben dem klassischen Unterrichten wird ein Teil der Berufseinsteiger auch für Aufgaben wie Sprachförderung, Inklusion bzw. an ganztägigen Volksschulen für Lernstunden eingesetzt. Relativ oft sind sie im ersten Jahr auch als Klassenvorstand bzw. Klassenlehrer tätig, obwohl das in der Induktionsphase per Gesetz eigentlich nicht vorgesehen ist. In der Sekundarstufe ist über ein Viertel als Klassenvorstand eingeteilt. An den Volksschulen, wo diesbezüglich Ausnahmen erlaubt sind, sind über 31 Prozent als Klassenlehrer im Einsatz.