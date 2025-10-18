Vorteilswelt
Studie zeigt:

Ein Drittel der Junglehrer unterrichtet fachfremd

Österreich
18.10.2025 10:59
Ein Drittel der Junglehrer und Junglehrerinnen unterrichtet fachfremd. Bei Quereinsteigern sind ...
Ein Drittel der Junglehrer und Junglehrerinnen unterrichtet fachfremd. Bei Quereinsteigern sind es sogar 45 Prozent. (Symbolbild)(Bild: contrastwerkstatt - stock.adobe.com)

Mehr als ein Drittel der Junglehrerinnen und Junglehrer muss im ersten Berufsjahr fachfremd unterrichten. In der Volksschule werden rund 23 Prozent zumindest teilweise in Fächern eingesetzt, für die sie keine Ausbildung haben. In der Sekundarstufe (v.a. Mittelschule, AHS, BMHS) sind es mit 43 Prozent noch einmal mehr, zeigt die aktuelle Studie „Berufseinstieg Lehramt“ der Pädagogischen Hochschulen, für die 785 Berufseinsteiger des Schuljahrs 2023/24 online befragt wurden.

Besonders hoch ist der Anteil unter Berufseinsteigern ohne klassisches Lehramtsstudium, die als Quereinsteiger oder mit einem Sondervertrag zum Unterrichten gekommen sind (45 bzw. 60 Prozent). Zuletzt hatte bereits die OECD-Studie TALIS 2024 gezeigt, dass in Österreichs Lehrerinnen und Lehrer insgesamt vergleichsweise oft ein Fach unterrichten, für das sie nicht oder nur teilweise ausgebildet sind (sieben bzw. neun Prozent). Im EU-Schnitt waren es nur vier bzw. acht Prozent.

Lehrverpflichtung teilweise zu hoch
Das Stundenausmaß des fachfremden Unterrichts ist laut der Studie, die Teil eines mehrjährigen Kooperationsprojekts aller österreichischen PH und der PH-Rektorenkonferenz ist, teilweise recht hoch: Ein Viertel berichtet darin von acht bis zwölf Stunden pro Woche, sieben Prozent von 22 bis 25 Stunden. Ein Drittel unterrichtet laut Befragung zwei bis fünf Stunden ein Fach, ohne voll dafür ausgebildet zu sein.

  Insgesamt halten die Berufseinsteiger im ersten Jahr im Schnitt 17 Unterrichtsstunden. Rund ein Drittel hat allerdings eine volle Lehrverpflichtung von 22 Wochenstunden oder sogar mehr. Das ist mehr als das erlaubte Höchstmaß in der Induktionsphase, die eigentlich durch Maßnahmen wie Mentoring, Beobachtung des Unterrichts erfahrener Kollegen und Coaching an den PH den Einstieg in den Unterrichtsalltag erleichtern soll.

Gefahr der Überforderung
Neben dem klassischen Unterrichten wird ein Teil der Berufseinsteiger auch für Aufgaben wie Sprachförderung, Inklusion bzw. an ganztägigen Volksschulen für Lernstunden eingesetzt. Relativ oft sind sie im ersten Jahr auch als Klassenvorstand bzw. Klassenlehrer tätig, obwohl das in der Induktionsphase per Gesetz eigentlich nicht vorgesehen ist. In der Sekundarstufe ist über ein Viertel als Klassenvorstand eingeteilt. An den Volksschulen, wo diesbezüglich Ausnahmen erlaubt sind, sind über 31 Prozent als Klassenlehrer im Einsatz.

Bessere Bedingungen
„Die hohen Anteile an fachfremdem Unterricht und der zunehmende Trend des verfrühten Berufseinstiegs deuten auf systemische Probleme hin“, wird in der Studie kritisiert. Wenn Ausbildung und Unterrichtseinsatz nicht zusammenpassen, habe das nicht nur Einfluss auf die Unterrichtsqualität, sondern auch die Zufriedenheit der Junglehrer mit ihrem Beruf. Eigentlich nicht vorgesehene Zusatzaufgaben wie Klassenvorstandstätigkeiten könnten die Berufseinsteiger ebenfalls belasten bis überfordern.

