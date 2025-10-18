Schock für jungen Lenker: Überschlag nach Crash!

Spektakulärer Verkehrsunfall in der Nacht auf Samstag im Westen von Innsbruck: Ein junger Einheimischer (18) krachte mit seinem Auto gegen eine Leitplanke, woraufhin sich der Wagen überschlug. Der Lenker dürfte recht glimpflich davongekommen sein, wurde aber in die Klinik gebracht.
Ereignet hat sich der Unfall gegen 3.15 Uhr. Der 18-Jährige war laut Polizei mit seinem Pkw auf der Völser Straße in Innsbruck stadtauswärts unterwegs, als er im Bereich einer Kreuzung die Kontrolle verloren haben dürfte.
Nach Aufprall überschlagen
Das Auto kam von der Straße ab und krachte dann gegen die Leitplanke. Durch die Wucht des Aufpralls überschlug sich das Fahrzeug letztlich auch noch. Der Lenker dürfte recht glimpflich davongekommen sein.
Mit Rettung in die Klinik
Denn trotz des Überschlags habe der 18-Jährige nur leichtere Verletzungen erlitten. Trotzdem wurde er zur weiteren Untersuchung mit der Rettung in die Innsbrucker Klinik eingeliefert. Am Auto entstand schwerer Schaden.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.