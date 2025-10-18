Vorteilswelt
Auto gegen Leitplanke

Schock für jungen Lenker: Überschlag nach Crash!

Tirol
18.10.2025 10:36
Der 18-Jährige wurde mit der Rettung in die Klinik eingeliefert (Symbolbild).
Der 18-Jährige wurde mit der Rettung in die Klinik eingeliefert (Symbolbild).(Bild: Johanna Birbaumer)

Spektakulärer Verkehrsunfall in der Nacht auf Samstag im Westen von Innsbruck: Ein junger Einheimischer (18) krachte mit seinem Auto gegen eine Leitplanke, woraufhin sich der Wagen überschlug. Der Lenker dürfte recht glimpflich davongekommen sein, wurde aber in die Klinik gebracht.

Ereignet hat sich der Unfall gegen 3.15 Uhr. Der 18-Jährige war laut Polizei mit seinem Pkw auf der Völser Straße in Innsbruck stadtauswärts unterwegs, als er im Bereich einer Kreuzung die Kontrolle verloren haben dürfte.

Nach Aufprall überschlagen
Das Auto kam von der Straße ab und krachte dann gegen die Leitplanke. Durch die Wucht des Aufpralls überschlug sich das Fahrzeug letztlich auch noch. Der Lenker dürfte recht glimpflich davongekommen sein.

Mit Rettung in die Klinik
Denn trotz des Überschlags habe der 18-Jährige nur leichtere Verletzungen erlitten. Trotzdem wurde er zur weiteren Untersuchung mit der Rettung in die Innsbrucker Klinik eingeliefert. Am Auto entstand schwerer Schaden.

Porträt von Hubert Rauth
Hubert Rauth
