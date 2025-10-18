Ökonom: Mehr Macht für die Länder, wenn sie …

Das Budgetdefizit führt es wieder einmal vor Augen: Doppelgleisigkeiten und ein Wirrwarr aus Kompetenzen verschlingen in Österreich Milliarden. Während die Regierung ihren Sparkurs auf Bundesebene halbwegs durchhält, laufen wieder einmal die Ausgaben in den Gemeinden und den Ländern aus dem Ruder. Der Bund hat das dabei kaum unter Kontrolle.