Ökonom: Mehr Macht für die Länder, wenn sie …

Der Föderalismus ist ein Sinnbild für den ineffizienten Staat Österreich, auch zu Recht. Doch die Antwort darauf sollte keine Abschaffung des Föderalismus sein, im Gegenteil, gefragt sei ein „echter Föderalismus“, meint Ökonom Franz Schellhorn. Derzeit praktiziert Österreich Zentralismus bei den Einnahmen und Föderalismus bei den hohen Ausgaben.
Das Budgetdefizit führt es wieder einmal vor Augen: Doppelgleisigkeiten und ein Wirrwarr aus Kompetenzen verschlingen in Österreich Milliarden. Während die Regierung ihren Sparkurs auf Bundesebene halbwegs durchhält, laufen wieder einmal die Ausgaben in den Gemeinden und den Ländern aus dem Ruder. Der Bund hat das dabei kaum unter Kontrolle.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.