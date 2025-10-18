Budapest – und nicht Wien

Aber so ist das halt: Die Zeiten eines Bruno Kreisky sind lange vorbei. Unsere Neutralität scheint in der Außensicht, sowohl von den Amerikanern als auch von den Russen, nicht mehr wirklich ernst genommen zu werden. Unsere Regierungspolitiker haben weder die Kontakte noch das Format, um als Vermittler ernst genommen zu werden. Und sowohl im Weißen Haus als auch im Kreml hat man sehr wohl registriert, wie bei uns über Trump und Putin geredet wird.