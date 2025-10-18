Auffahrunfall im Pfänder sorgt erneut für Stau

Kurz vor 13 Uhr musste ein 76-jähriger Lenker, der mit seinem Fahrzeug auf der Überholspur in Richtung Deutschland unterwegs war, stark abbremsen. Eine hinter ihm fahrende 25-jährige Frau konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf das Auto des 76-Jährigen auf. Ebenfalls zu spät dran war der nachfolgende Pkw-Lenker, der drei Personen an Bord hatte, – er krachte in die beiden Unfallfahrzeuge.