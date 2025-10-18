Vorteilswelt
Drei Verletzte

Auffahrunfall im Pfänder sorgt erneut für Stau

Vorarlberg
18.10.2025 10:55
Die Rettungskräfte hatten einiges zu tun, drei Fahrzeuge waren in den Unfall verwickelt.
Die Rettungskräfte hatten einiges zu tun, drei Fahrzeuge waren in den Unfall verwickelt.(Bild: Shourot Maurice)

Drei leicht Verletzte waren nach einem Auffahrunfall im Pfändertunnel zu versorgen, nachdem am Freitagmittag drei Fahrzeuge ineinandergekracht waren. Vor beiden Röhren des Tunnels und im Stadtgebiet von Bregenz kam es zu kilometerlangen Staus.  

Kurz vor 13 Uhr musste ein 76-jähriger Lenker, der mit seinem Fahrzeug auf der Überholspur in Richtung Deutschland unterwegs war, stark abbremsen. Eine hinter ihm fahrende 25-jährige Frau konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf das Auto des 76-Jährigen auf. Ebenfalls zu spät dran war der nachfolgende Pkw-Lenker, der drei Personen an Bord hatte, – er krachte in die beiden Unfallfahrzeuge. 

Unfallfahrzeuge mussten abgeschleppt werden
Bei dem Crash wurde die 25-Jährige, ihre 27-jährige Beifahrerin sowie eine Person aus dem mit vier Personen besetzten Fahrzeug wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Die drei Unfallfahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Der Pfändertunnel war bis etwa 14.15 Uhr in beide Fahrtrichtungen für den gesamten Verkehr gesperrt. Im Einsatz standen die Feuerwehren Bregenz-Rieden  und Lochau mit jeweils 25 Kräften sowie die Rettung und die Autobahnmeisterei.

Vorarlberg
