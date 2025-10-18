Firmenfeier endet blutig: Mann niedergestochen

In der Nacht auf Samstag ist es in der Wiener Innenstadt zu blutigen Szenen gekommen. Eine Jugendbande war auf mehrere Männer losgegangen, die nach einer Firmenfeier am Schwedenplatz unterwegs waren. Kurz darauf zückte einer der Jugendlichen ein Messer und stach auf einen 40-Jährigen ein.