WAC-Filiale Ried kommt mit uneinholbaren Legenden

Mit 310 Bewerbsspielen im Dress der „Wölfe“ (von 2010 bis 2020) ist Sollbauer der wohl unerreichbare Rekordmann im Lavanttal – keiner spulte mehr Partien ab. Vom aktuellen Kader kommt ihm nur Kapitän Dominik Baumgartner (29) – mit 195 WAC-Spielen – am nächsten. „Er ist auch der Einzige, den ich aus meiner Zeit von damals noch kenne“, erklärt Sollbauer, der heute eine Mission hat: Als Gegner in Wolfsberg weiterhin ungeschlagen zu bleiben! Denn bisher lief der Klagenfurter mit Rapid hier zweimal auf – Ausbeute: zwei Siege, ein Tor!