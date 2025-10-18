WAC-Filiale Ried kommt mit uneinholbaren Legenden

Bundesliga-Aufsteiger Ried bringt am heutigen Samstag gleich vier „Ex“ mit ins Lavanttal, wenn das Duell mit dem WAC steigt. Und zwei Mann sind dabei wohl uneinholbar. . .
Die Klub-Legenden rollen an! Michael Sollbauer (35) und Christopher Wernitznig (35) kehren mit Ried am heutigen Samstag zurück an ihre alte Wirkungsstätte. Zu jenem Klub, bei dem die beiden Kärntner mit den Europa-League-Sternstunden ihre größten Erfolge feiern konnten – dem WAC.
Mit 310 Bewerbsspielen im Dress der „Wölfe“ (von 2010 bis 2020) ist Sollbauer der wohl unerreichbare Rekordmann im Lavanttal – keiner spulte mehr Partien ab. Vom aktuellen Kader kommt ihm nur Kapitän Dominik Baumgartner (29) – mit 195 WAC-Spielen – am nächsten. „Er ist auch der Einzige, den ich aus meiner Zeit von damals noch kenne“, erklärt Sollbauer, der heute eine Mission hat: Als Gegner in Wolfsberg weiterhin ungeschlagen zu bleiben! Denn bisher lief der Klagenfurter mit Rapid hier zweimal auf – Ausbeute: zwei Siege, ein Tor!
„Es ist immer etwas Besonderes hier. Freunde, Familie und mein Sohn Moritz werden zusehen – aber der WAC ist klarer Favorit!“, sagt der Innenverteidiger, der mit Ried in die Bundesliga aufstieg, als unangefochtener Stammspieler vorangeht – und auch als U16-Co-Trainer der AKA fungiert.
„Wuschi“ Wernitznig kam indes im Sommer von Klagenfurt nach Ried – und muss sich mit lediglich 177 Spielminuten erst in die Startelf kämpfen. Beim WAC ist er mit 271 Matches aber weiterhin die ewige Nummer zwei – davon absolvierte er 231 in der Bundesliga, absoluter Topwert im Lavanttal!
Die Rieder WAC-Filiale wird mit dem Oberkärntner Johnny Scherzer (103 Partien für Wolfsberg) und Trainer Max Senft (beim WAC 2019 Analyst unter Coach Gerhard Struber) komplettiert.
