Edtstadler: Bund soll sich um Spitäler kümmern

Gerade bei der Bildung gebe es eine sehr zerstückelte Kompetenzlage und „da wär mehr Klarheit aus meiner Sicht besser und auch bei den Ländern besser aufgehoben“, so Edtstadler. Dagegen könnte die Planung für die Anschaffung teurer Untersuchungsgeräte und die Wartezeiten zentral besser gesteuert und geplant werden.