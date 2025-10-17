Neue Urologie-Chefin: „Zeichen für Stabilität“

Mitarbeiter kündigten, Patienten wurden verwiesen – lange hing die Klagenfurter Urologie in der Luft. Wie die neue Primar Orietta Dalpiaz das ändern will? Die „Krone“ hat nachgefragt.
Als neue Primaria der Urologie am Klagenfurter Klinikum bringen Sie viel Erfahrung mit.
Ich habe als gebürtige Bozenerin in Verona studiert und schnell meine Leidenschaft für diese Fachrichtung entdeckt. Die Urologie und ich – das war Liebe auf den ersten Blick. Später war ich in Innsbruck, damals die führende Klinik im chirurgischen Bereich. Dann in Dortmund und Graz, bis ich die vergangenen zwölf Jahre die Geschäftsführung der Urologie in Leoben übernommen habe.
