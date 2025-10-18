Vorteilswelt
Musste ins Gefängnis

Überholverbot wurde Seriendieb zum Verhängnis

Oberösterreich
18.10.2025 10:46
Kurz vor der Grenze klickten die Handschellen. (Symbolbild)
Kurz vor der Grenze klickten die Handschellen. (Symbolbild)(Bild: Rojsek-Wiedergut Uta)

Er hatte es wohl nicht mehr erwarten können, die Grenze zu überqueren: Für einen 47-jährigen Tschechen klickten im Mühlviertel (OÖ) die Handschellen. Eigentlich war er aufgehalten worden, weil er ein Überholverbot missachtet hatte. Weil aber sein Mietauto voller Diebesgut war, wurde er festgenommen.     

Trotz Überholverbots überholte ein 47-jähriger Tscheche am Donnerstag gegen 16 Uhr auf der B310 ein anderes Fahrzeug. Das fiel Beamten einer Streife der Fremden- und Grenzpolizei Leopoldschlag auf, und sie hielten den Rowdy kurz vor der tschechischen Grenze an.

Magentlöser sichergestellt
Schnell stellte sich bei der Kontrolle heraus, dass gegen den Mann nicht nur die Verwaltungsübertretung vorlag, sondern auch ein Festnahmeauftrag und ein Aufenthaltsverbot bestand. Bei der Durchsuchung des tschechischen Mietwagens, mit dem der Mann unterwegs war, fanden die Beamten Diebesgut und diverse Utensilien wie einen Magnetlöser für Sicherungsketten.

Lesen Sie auch:
Die Polizei verfolgte den jungen Mopedfahrer. (Symbolbild)
Junger Mopdelenker
Auf Flucht vor Polizei über einen Bach gesprungen
18.10.2025

Mehrere Ladendiebstähle
Die Gegenstände wurden allesamt sichergestellt. Bei den weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass das Diebesgut von gleich mehreren Ladendiebstählen desselben Tages in Ober- und Niederösterreich stammte. Bei seiner Einvernahme schwieg der 47-Jährige. Er wurde über Anordnung der Staatsanwaltschaft Linz in die Justizanstalt Linz eingeliefert.

