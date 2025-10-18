Überholverbot wurde Seriendieb zum Verhängnis

Magentlöser sichergestellt

Schnell stellte sich bei der Kontrolle heraus, dass gegen den Mann nicht nur die Verwaltungsübertretung vorlag, sondern auch ein Festnahmeauftrag und ein Aufenthaltsverbot bestand. Bei der Durchsuchung des tschechischen Mietwagens, mit dem der Mann unterwegs war, fanden die Beamten Diebesgut und diverse Utensilien wie einen Magnetlöser für Sicherungsketten.