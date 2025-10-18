Vorteilswelt
Bundesliga im Ticker

Wolfsberger AC gegen SV Ried ab 17 Uhr LIVE

Bundesliga
18.10.2025 05:06
Feiert Neo-WAC-Coach Peter Pacult heute gleich den perfekten Einstand mit drei Punkten gegen ...
Feiert Neo-WAC-Coach Peter Pacult heute gleich den perfekten Einstand mit drei Punkten gegen Ried?(Bild: GEPA)

Die 10. Runde der österreichischen Fußball-Bundesliga steht an: Der WAC muss gegen den SV Ried ran. Wir berichten live ab 17 Uhr – siehe Ticker unten.

Hier der Liveticker:

Peter Pacult kehrt beim Wolfsberger AC ins Bundesliga-Geschehen zurück. Im ersten Spiel unter dem Neo-Coach peilt der Cupsieger zuhause gegen Aufsteiger Ried den nächsten Dreier an.

Ein knappes halbes Jahr nach seinem Aus in Klagenfurt agiert Pacult in der Bundesliga wieder an der Seitenlinie. Als Nachfolger von Dietmar Kühbauer steht der 65-jährige Wiener mit dem WAC mitten im Rennen um die Top-Plätze. Im Heimspiel gegen Aufsteiger Ried setzt Pacult auf eine intakte Mannschaft. In den ersten Trainingseinheiten habe sich diese ein wenig hektisch präsentiert. „Aber das ist ganz klar, jeder will sich vor dem neuen Trainer präsentieren.“ Seine Erwartungen? „Dass wir erfolgreich spielen und jeder seine Leistung abruft, wie er sie in der Vergangenheit abgerufen hat.“ Seit fünf Runden sind die Wolfsberger bereits ungeschlagen, holten dabei drei Siege. Bis auf David Atanga sind beim Cupsieger alle Mann an Bord.

Grosse erlitt Gehirnerschütterung
Die Rieder hoffen im Lavanttal auf ein Jubiläum. Mit einem Remis oder Sieg würde der Aufsteiger die Marke von 1.000 erkämpften Punkten in der Bundesliga knacken. 825 Partien haben die Innviertler im Oberhaus seit dem erstmaligen Aufstieg 1995 bisher absolviert. Der Trainerwechsel beim WAC bringe „neue und unsichere Variablen ins Spiel“, meinte SVR-Trainer Maximilian Senft. „Klar ist jedoch, dass uns die Qualität des gegnerischen Kaders vor größere Herausforderungen stellen wird als die Trainersituation.“ Bei den achtplatzierten Riedern nicht dabei ist Mark Grosse. Der Spielmacher erlitt im Testspiel gegen Hertha Wels bei einem Zusammenstoß mit dem gegnerischen Torhüter samt Transport mit dem Notarzt ins Spital eine Gehirnerschütterung. Er startet am Wochenende vorerst das Lauftraining.

