Wolfsberger AC gegen SV Ried ab 17 Uhr LIVE

Ein knappes halbes Jahr nach seinem Aus in Klagenfurt agiert Pacult in der Bundesliga wieder an der Seitenlinie. Als Nachfolger von Dietmar Kühbauer steht der 65-jährige Wiener mit dem WAC mitten im Rennen um die Top-Plätze. Im Heimspiel gegen Aufsteiger Ried setzt Pacult auf eine intakte Mannschaft. In den ersten Trainingseinheiten habe sich diese ein wenig hektisch präsentiert. „Aber das ist ganz klar, jeder will sich vor dem neuen Trainer präsentieren.“ Seine Erwartungen? „Dass wir erfolgreich spielen und jeder seine Leistung abruft, wie er sie in der Vergangenheit abgerufen hat.“ Seit fünf Runden sind die Wolfsberger bereits ungeschlagen, holten dabei drei Siege. Bis auf David Atanga sind beim Cupsieger alle Mann an Bord.