Alkolenker überschlug sich mit Auto in Tamsweg

Kurz nach 3.30 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr zum Einsatz am Schattseitenweg alarmiert. Der Alkolenker konnte selbst aus dem Fahrzeug aussteigen und ließ sich vorsorglich im Krankenhaus Tamsweg untersuchen. Die Polizei nahm ihm vorläufig den Führerschein ab und zeigte ihn bei der Bezirkshauptmannschaft an.