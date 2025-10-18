Alkolenker überschlug sich mit Auto in Tamsweg

Mit 1,36 Promille verlor ein 20-Jähriger in der Nacht auf Samstag in Tamsweg (Salzburg) die Kontrolle über sein Auto. Dabei überschlug sich das Fahrzeug und blieb 15 Meter unterhalb einer Böschung auf dem Dach liegen. Die Freiwillige Feuerwehr rückte mit drei Fahrzeugen zur Unfallstelle aus.
Kurz nach 3.30 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr zum Einsatz am Schattseitenweg alarmiert. Der Alkolenker konnte selbst aus dem Fahrzeug aussteigen und ließ sich vorsorglich im Krankenhaus Tamsweg untersuchen. Die Polizei nahm ihm vorläufig den Führerschein ab und zeigte ihn bei der Bezirkshauptmannschaft an.
Insgesamt waren elf Florianis vor Ort, die das Fahrzeug mit dem Kran des schweren Rüstlöschfahrzeugs wieder auf die Räder stellten. Nach der Bergung reinigten die Feuerwehrleute noch die Straße. Der Einsatz selbst war nach einer Stunde wieder vorbei.
