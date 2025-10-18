Vorteilswelt
Paratriathlon-WM

Gold und Silber für Frühwirth und Brungraber

Sport-Mix
18.10.2025 11:38
Thomas Frühwirth (li.) und Florian Brungraber
Thomas Frühwirth (li.) und Florian Brungraber(Bild: GEPA)

Die beiden Para-Sportler Thomas Frühwirth und Florian Brungraber haben bei der Paratriathlon-WM in Australien Gold und Silber gewonnen. 

Frühwirth kürte sich in Wollongong nach 750 m Schwimmen, 20 km Handbike und 5 km Rennrollstuhl im neunköpfigen Starterfeld vor Brungraber zum Weltmeister.

Es ist der zweite WM-Titel nach 2010 für Österreichs Parasportler des Jahres, der bereits Mitte Juni Europameister geworden war.

