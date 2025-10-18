Jennifer Lawrence: Sideboob-Blitzer am Red Carpet

Wow, so hot hat sich Jennifer Lawrence selten präsentiert! Bei der Premiere ihres neuen Films „Die My Love“ sorgte die Schauspielerin mit einem Sideboob-Blitzer für jede Menge Blitzlichtgewitter.
Am Freitagabend feierte Jennifer Lawrences neuer Film „Die My Love“ beim London Film Festival große Premiere. Und die 35-Jährige sorgte dafür, dass auch wirklich alle Blicke auf sie gerichtet waren.
Tiefe Einblicke und viel nackte Haut
Denn für ihren Auftritt am roten Teppich hatte sich die Zweifach-Mama für einen ungewöhnlich sexy Look entschieden. Das schwarze, bodenlange Neckholder-Kleid war nämlich nicht nur vorne tief dekolletiert, es sorgte zudem noch für einen ziemlich kessen Sideboob-Blitzer.
Zu sehen war dieser vor allem, wenn sich Lawrence mit ihrer linken Seite den Kameras zudrehte. Denn während auf der anderen Seite ihre lange, blonde Mähne den Look züchtig erscheinen ließ, gab es spätestens dann eine Extraportion Sexappeal.
Den Fans gefiel‘s, immerhin gab es neben den tiefen Einblicken auch noch jede Menge nackte Haut zu sehen. Und die Oscarpreisträgerin wusste offenbar ganz genau, dass auch ein nackter Rücken durchaus entzücken kann!
Nackttanz mit Pattinson
In „Die My Love“ spielt Lawrence übrigens neben Robert Pattinson. Im Interview in der „Graham Norton Show“ plauderte die Schauspielerin jetzt aus, dass sich die beiden sogar zu einem Nackttanz überreden lassen mussten. „Die Regisseurin Lynne Ramsay hat uns während der Proben herausgefordert – Robert und ich mussten gemeinsam Interpretativtanzunterricht nehmen.“
Sie und Pattinson seien „ziemlich schüchtern“, zudem hätten sie sich nicht wirklich gekannt, „daher war es total peinlich“. Doch es kam noch schlimmer: „Dann fragte sie uns am ersten Drehtag, ob wir uns daran erinnern würden, was wir gemacht hatten, und ob wir es nackt machen würden“, schilderte Lawrence.
Die Reaktionen der anderen Talkshow-Gäste – unter anderem Bruce Springsteen und Jeremy Allen White, scheinen sie zu überraschen: „Hätte ich dazu nein sagen sollen? Ihr wirkt alle so geschockt.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.