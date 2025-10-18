Vorteilswelt
So sexy wie nie!

Jennifer Lawrence: Sideboob-Blitzer am Red Carpet

Society International
18.10.2025 11:47
Jennifer Lawrence war bei der Premiere ihres Films „Die My Love“ beim London Film Festival der ...
Jennifer Lawrence war bei der Premiere ihres Films „Die My Love“ beim London Film Festival der absolute Hingucker!(Bild: EPA/NEIL HALL)

Wow, so hot hat sich Jennifer Lawrence selten präsentiert! Bei der Premiere ihres neuen Films „Die My Love“ sorgte die Schauspielerin mit einem Sideboob-Blitzer für jede Menge Blitzlichtgewitter.

Am Freitagabend feierte Jennifer Lawrences neuer Film „Die My Love“ beim London Film Festival große Premiere. Und die 35-Jährige sorgte dafür, dass auch wirklich alle Blicke auf sie gerichtet waren.

Tiefe Einblicke und viel nackte Haut
Denn für ihren Auftritt am roten Teppich hatte sich die Zweifach-Mama für einen ungewöhnlich sexy Look entschieden. Das schwarze, bodenlange Neckholder-Kleid war nämlich nicht nur vorne tief dekolletiert, es sorgte zudem noch für einen ziemlich kessen Sideboob-Blitzer.

Jennifer Lawrence legte in London einen absolut heißen Auftritt hin.
Jennifer Lawrence legte in London einen absolut heißen Auftritt hin.(Bild: Viennareport)
Vor allem ihr Sideboob-Blitzer sorgte für Blitzlichtgewitter.
Vor allem ihr Sideboob-Blitzer sorgte für Blitzlichtgewitter.(Bild: Ben Whitley / PA / picturedesk.com)

Zu sehen war dieser vor allem, wenn sich Lawrence mit ihrer linken Seite den Kameras zudrehte. Denn während auf der anderen Seite ihre lange, blonde Mähne den Look züchtig erscheinen ließ, gab es spätestens dann eine Extraportion Sexappeal.

Den Fans gefiel‘s, immerhin gab es neben den tiefen Einblicken auch noch jede Menge nackte Haut zu sehen. Und die Oscarpreisträgerin wusste offenbar ganz genau, dass auch ein nackter Rücken durchaus entzücken kann!

In dem schwarzen Kleid sah Lawrence von allen Seiten fabelhaft aus. Von vorne ...
In dem schwarzen Kleid sah Lawrence von allen Seiten fabelhaft aus. Von vorne ...(Bild: EPA/NEIL HALL)
... und von hinten.
... und von hinten.(Bild: Justin Ng / Action Press / picturedesk.com)
Das Wow-Dress kombinierte die Oscarpreisträgerin mit einer auffälligen Kette, die ihr tief ins ...
Das Wow-Dress kombinierte die Oscarpreisträgerin mit einer auffälligen Kette, die ihr tief ins Dekolleté fiel.(Bild: EPA/NEIL HALL)

Nackttanz mit Pattinson
In „Die My Love“ spielt Lawrence übrigens neben Robert Pattinson. Im Interview in der „Graham Norton Show“ plauderte die Schauspielerin jetzt aus, dass sich die beiden sogar zu einem Nackttanz überreden lassen mussten. „Die Regisseurin Lynne Ramsay hat uns während der Proben herausgefordert – Robert und ich mussten gemeinsam Interpretativtanzunterricht nehmen.“

Sie und Pattinson seien „ziemlich schüchtern“, zudem hätten sie sich nicht wirklich gekannt, „daher war es total peinlich“. Doch es kam noch schlimmer: „Dann fragte sie uns am ersten Drehtag, ob wir uns daran erinnern würden, was wir gemacht hatten, und ob wir es nackt machen würden“, schilderte Lawrence.

Lesen Sie auch:
Jennifer Lawrence zeigte sich bei der Premiere von „Bread &amp; Roses“ mit Babybauch und im ...
Schwelgt im Glück
Jennifer Lawrence: Glamour-Auftritt mit Babybauch
15.11.2024

Die Reaktionen der anderen Talkshow-Gäste – unter anderem Bruce Springsteen und Jeremy Allen White, scheinen sie zu überraschen: „Hätte ich dazu nein sagen sollen? Ihr wirkt alle so geschockt.“

Porträt von Daniela Altenweisl
Daniela Altenweisl
