Jennifer Lawrence: Sideboob-Blitzer am Red Carpet

Sie und Pattinson seien „ziemlich schüchtern“, zudem hätten sie sich nicht wirklich gekannt, „daher war es total peinlich“. Doch es kam noch schlimmer: „Dann fragte sie uns am ersten Drehtag, ob wir uns daran erinnern würden, was wir gemacht hatten, und ob wir es nackt machen würden“, schilderte Lawrence.