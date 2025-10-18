Anzeigenflut: „Aktion scharf“ gegen Tuning-Szene

Die Tuning-Szene im Großraum Innsbruck wurde am Freitagabend in einer stundenlangen Schwerpunktaktion von der Polizei genau unter die Lupe genommen. Die Bilanz ist ernüchternd: Es hagelte Hunderte Anzeigen – unter anderem wegen Gefahr im Verzug, Drogen und Alkohol.
Von 16 bis 24 Uhr – also nicht weniger als acht Stunden lang ging es am Freitagabend der Tuning-Szene im Großraum Innsbruck sprichwörtlich an den Kragen. Im Zuge einer gemeinsamen „Aktion scharf“ der Polizei und der Kfz-Prüfstelle des Landes Tirol wurden Kontrollen mit dem Schwerpunkt Fahrzeug-Tuning und technische Mängel durchgeführt.
Bei den kontrollierten Fahrzeugen wurden nicht weniger als insgesamt 140 schwere Mängel festgestellt.
Die Polizei
Fast 30 Fahrzeuge wurden unter die Lupe genommen
Durch mehrere Streifen des Stadtpolizeikommandos Innsbruck sowie der Landesverkehrsabteilung Tirol wurden insgesamt 29 Fahrzeuge der Kfz-Landesprüfstelle vorgeführt und auf ihren technischen Zustand überprüft.
6 Anzeigen wegen Lenkens unter Alkohol-/ Suchtgiftbeeinträchtigung bzw. Verweigerung der Untersuchung.
13 Kennzeichen wurden abgenommen – aufgrund technischer Mängel mit Gefahr im Verzug.
Insgesamt vier Lenkern wurde der Führerschein abgenommen.
Insgesamt 45 Organmandate wurden ausgestellt
Zulassungen sofort aufgehoben
„Bei den 29 kontrollierten Fahrzeugen wurden nicht weniger als insgesamt 140 schwere Mängel festgestellt“, heißt es vonseiten der Ermittler. Von 13 Autos wurden an Ort und Stelle gleich die Kennzeichen abgenommen und die Zulassung aufgehoben. „Wegen Gefahr im Verzug!“
Immer wieder führt die Polizei unterschiedlichste Schwerpunktkontrollen durch – Tuning ist dabei nur eines von vielen Themengebieten. Geschwindigkeits-, Drogen- und Alkoholkontrollen kommen wohl am häufigsten vor. Letztere wird es in den kommenden Monaten wieder mehrere geben – steht doch schon die Glühwein- und Punschsaison vor der Tür.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.