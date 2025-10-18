Anzeigenflut: „Aktion scharf“ gegen Tuning-Szene

Immer wieder führt die Polizei unterschiedlichste Schwerpunktkontrollen durch – Tuning ist dabei nur eines von vielen Themengebieten. Geschwindigkeits-, Drogen- und Alkoholkontrollen kommen wohl am häufigsten vor. Letztere wird es in den kommenden Monaten wieder mehrere geben – steht doch schon die Glühwein- und Punschsaison vor der Tür.