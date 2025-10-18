WSG Tirol gegen Austria Wien ab 17 Uhr LIVE

Frederiksen zurück bei der WSG

Die Austria hat gegen Wattens fünf der jüngsten sechs Spiele gewonnen. Insgesamt hat die WSG gegen die Wiener Bundesliga-Klubs in nur einem der vergangenen 25 Duelle gesiegt (bei 17 Niederlagen). WSG-Coach Philipp Semlic forderte von seinem Team mehr Intensität als zuletzt beim 0:2 in Ried: „Wir müssen griffig und scharf sein in den direkten Duellen, das ist die Basis, Zweikampfhärte und Zweikampfstärke. Mit einer Zweikampfquote von 30 Prozent (wie in Ried, Anm.) wirst du kein Spiel gewinnen.“ Gegen die Austria sei es „sehr, sehr schwer, Tore zu erzielen.“ Ein Hoffnungsträger ist Rückkehrer Nikolai Baden Frederiksen, der in der zweiwöchigen Pause weiter an seiner Fitness arbeitete.