WSG Tirol gegen Austria Wien ab 17 Uhr LIVE

Die 10. Runde der österreichischen Fußball-Bundesliga steht an: WSG Tirol empfängt die Wiener Austria. Wir berichten live ab 17 Uhr – siehe Ticker unten.
Hier der Liveticker:
Die Austria will den Ausrutscher gegen Blau-Weiß Linz vergessen machen und nach der Länderspielpause den Kurs in die Meistergruppe halten. Im Rennen um die Top Sechs steht für die fünftplatzierten Violetten die Reise nach Innsbruck zur WSG Tirol an, ehe zum Abschluss der Hinrunde ein Heimspiel gegen Salzburg wartet.
„In dieser Phase ist es jetzt ganz entscheidend, dass wir brutal scharf bleiben, weil die allermeisten Spiele in unserer Liga sehr knapp sind“, meinte Trainer Stephan Helm. Er betonte: „Wir sind in der Meisterschaft auf dem richtigen Weg.“ Die zuletzt verletzt fehlenden Defensivkräfte Lee Kang-hee und Tin Plavotic könnten in den Kader zurückkehren.
Frederiksen zurück bei der WSG
Die Austria hat gegen Wattens fünf der jüngsten sechs Spiele gewonnen. Insgesamt hat die WSG gegen die Wiener Bundesliga-Klubs in nur einem der vergangenen 25 Duelle gesiegt (bei 17 Niederlagen). WSG-Coach Philipp Semlic forderte von seinem Team mehr Intensität als zuletzt beim 0:2 in Ried: „Wir müssen griffig und scharf sein in den direkten Duellen, das ist die Basis, Zweikampfhärte und Zweikampfstärke. Mit einer Zweikampfquote von 30 Prozent (wie in Ried, Anm.) wirst du kein Spiel gewinnen.“ Gegen die Austria sei es „sehr, sehr schwer, Tore zu erzielen.“ Ein Hoffnungsträger ist Rückkehrer Nikolai Baden Frederiksen, der in der zweiwöchigen Pause weiter an seiner Fitness arbeitete.
